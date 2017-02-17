Тарасенко и Барбашев набрали очки в победном для «Сент-Луиса» матче НХЛ с «Ванкувером»

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Тарасенко отличился на 41-й минуте матча, забросив 27-ю шайбу в сезоне. Также у «Сент-Луиса» голы забили Магнус Пааярви (5-я минута), Йори Лехтеря (18) и Александр Стин (45). В составе «Ванкувера» шайбы забросили Бо Хорват (11), Хенрик Седин (29) и Брэндон Саттер (47).

25-летний Тарасенко забросил 27-ю шайбу и отдал 28-ю передачу в сезоне, набрав уже 55 очков в 58 матчах. Тарасенко провел на льду 21 минуту, нанес два броска и заблокировал один бросок соперников. Барбашев сыграл в матче 12 минут и 31 секунду, успев провести один силовой прием и заблокировать бросок соперников. Барбашев отдал первую голевую передачу в карьере и набрал третье очко за результативность в 10 матчах.

В свою очередь, российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин также отметился результативной передачей, которая стала для него шестой в сезоне. В 48 матчах текущего чемпионата 22-летний Трямкин набрал семь очков.

«Сент-Луис» одержал шестую победу подряд и теперь занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 58 матчах. «Ванкувер» идет на 11-й строчке на Западе, имея в активе 56 очков после 58 игр. В следующем матче 19 февраля «Сент- Луис» на выезде встретится с «Баффало», в тот же день «Ванкувер» дома сыграет против «Калгари».

В параллельном матче «Миннесота» на своей площадке победила «Даллас» со счетом 3:1.