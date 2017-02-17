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17 февраля 2017, 8:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Миннесота» на домашнем льду выиграла у «Далласа», Койву набрал 2 очка

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на домашней арене со счётом 3:1 выиграл у «Даллас Старз».

Райан Сутер вывел хозяев вперёд под занавес первого периода, а на 25-й минуте Эрик Хаула упрочил лидерство «Уайлд».

На 46-й минуте Коди Икин отыграл одну шайбу, но добиться большего гостям не удалось. Окончательный счёт установил Джаред Спаржон. Дважды за матч в роли ассистента выступил Микко Койву.

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