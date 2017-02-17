Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Виннипег» в НХЛ
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. «Питтсбург» победил «Виннипег» со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Евгений Малкин набрал два очка по системе «гол+пас», капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби преодолел отметку в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах.
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Малкин открыл счет в матче уже 59-й секунде. Также у «Питтсбурга» шайбы забросили Крис Кунитц (7), Фил Кессел (55), победный гол за 22 секунды до конца овертайма забил Сидни Кросби. В составе «Виннипега» отличились Патрик Лайне (38), Пол Постма (45) и Дастин Бафлин (49).
30-летний российский форвард, пропустивший семь игр из- за травмы, во втором матче подряд набрал два очка, забросив шайбу и отдав передачу. Малкин сыграл 18 минут 8 секунд, успев также нанести пять бросков по воротам соперника и провести один силовой прием. Теперь на его счету 58 очков (24 шайбы + 34 передач) в 49 матчах.
Главным героем вечера стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который отдал две голевые передачи и забросил победную шайбу в овертайме, тем самым преодолев отметку в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь на счету Кросби 1002 очка (369+633) по системе «гол+пас» в 757 регулярных матчах. После игры Крсоби был признан первой звездой встречи, голкипер
«Питтсбург» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 79 очков в 56 матчах. «Виннипег» идет на 10-й строчке на Западе, имея в активе 57 очков после 60 игр. В следующем матче в ночь на субботу «Питтсбург» на выезде сыграет против «Коламбуса», 19 февраля «Виннипег» также в гостях встретится с «Монреалем».
В параллельном матче «Баффало» на своей площадке обыграл «Колорадо» со счетом 2:0.
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