Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу в матче НХЛ против «Рейнджерс»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей голы забили Андерс Ли (23-я минута), Эндрю Лэдд (27, 59) и Кулемин (44). У «Рейнджерс» отличились Ник Холден (7) и Джими Веси (44). После игры Кулемин был признан третьей звездой матча. Капитан «Айлендерс» Джон Таварес, отдавший две голевые передачи стал первой звездой, Лэдд — второй.

Кулемин забросил свою десятую шайбу в сезоне и в третий раз в чемпионате принес своему клубу победу. Всего на счету 30-летнего российского форварда теперь 18 очков (10 шайб + 8 передач) в 54 матчах. Он провел на льду 12 минут 28 секунд, нанес два броска и закончил матч с показателем полезности «+1». Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич участия в матче не принимал.

В таблице Восточной конференции «Айлендерс» поднялись на девятое место, набрав 62 очка в 56 матчах. «Рейнджерс» идут четвертыми, имея в активе 75 очков после 57 игр. В следующем матче «Айлендерс» 19 февраля в гостях встретятся c «Нью-Джерси», на следующий день «Рейнджерс» дома сыграют против «Вашингтона».

В параллельном матче «Оттава» на выезде победила «Нью- Джерси» со счетом 3:0.