Малкин обошел Ковальчука в списке лучших российских бомбардиров в НХЛ
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 24-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и набрал 817-е очко в карьере, обойдя Илью Ковальчука в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги.
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В ночь на пятницу Малкин открыл счет уже на 59-й секунде домашней встречи с «Виннипегом». Этот гол стал для него 24-м в нынешнем сезоне, теперь на его счету 57 очков (24+33) по системе «гол+пас» в 49 матчах. Всего же на счету 30-летнего форварда уже 817 очков (319+498) за 693 игры в регулярных чемпионатах.
В списке лучших российских бомбардиров в НХЛ Малкин обошел Ковальчука (816 очков в 816 матчах) и единолично занял седьмое место. Самым результативным россиянином в истории НХЛ является Сергей Федоров, набравший 1179 очков (483+696) в 1248 матчах. Второе место занимает Александр Могильный — 1032 очка (473+559), третье — Алексей Ковалев — 1029 (430+599), четвертое — Александр Овечкин — 1017 (551+466), пятое — Павел Дацюк — 918 (314+604), шестое — Вячеслав Козлов — 853 (356+497).
В 2016 году Малкин в составе «Питтсбурга» завоевал второй Кубок Стэнли. Впервые он стал обладателем трофея в 2009 году, тогда Малкин стал еще и лучшим игроком плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2016 россиянин, у которого в конце мая родился сын, набрал в 23 матчах 18 (6+12) очков.
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. «Питтсбург» победил «Виннипег» со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Евгений Малкин набрал два очка по системе «гол+пас», капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби преодолел отметку в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах.