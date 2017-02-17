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17 февраля 2017, 8:42 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Малкин обошел Ковальчука в списке лучших российских бомбардиров в НХЛ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 24-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и набрал 817-е очко в карьере, обойдя Илью Ковальчука в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги.

Российский нападающий Питтсбурга Евгений <span class=error>Малкин</span> забросил 24-ю шайбу и набрал 817-е очко в регулярных чемпионатах <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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В ночь на пятницу Малкин открыл счет уже на 59-й секунде домашней встречи с «Виннипегом». Этот гол стал для него 24-м в нынешнем сезоне, теперь на его счету 57 очков (24+33) по системе «гол+пас» в 49 матчах. Всего же на счету 30-летнего форварда уже 817 очков (319+498) за 693 игры в регулярных чемпионатах.

В списке лучших российских бомбардиров в НХЛ Малкин обошел Ковальчука (816 очков в 816 матчах) и единолично занял седьмое место. Самым результативным россиянином в истории НХЛ является Сергей Федоров, набравший 1179 очков (483+696) в 1248 матчах. Второе место занимает Александр Могильный — 1032 очка (473+559), третье — Алексей Ковалев — 1029 (430+599), четвертое — Александр Овечкин — 1017 (551+466), пятое — Павел Дацюк — 918 (314+604), шестое — Вячеслав Козлов — 853 (356+497).

В 2016 году Малкин в составе «Питтсбурга» завоевал второй Кубок Стэнли. Впервые он стал обладателем трофея в 2009 году, тогда Малкин стал еще и лучшим игроком плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2016 россиянин, у которого в конце мая родился сын, набрал в 23 матчах 18 (6+12) очков.

17.02.2017 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 4:3 ОТ Виннипег Джетс
(2:0, 0:1, 1:2)
Главные тренеры
Майк Салливан Пол Морис
Вратари
Марк-Андре Флери Коннор Хеллебайк
1-й период
00:59 Евгений Малкин (С. Уилсон, П. Хернквист)
06:28 Крис Куниц (С. Кросби, К. Летанг)
07:07 Евгений Малкин
Дастин Бафлин 07:07
07:52 Фил Кессел
Крис Торберн 14:03
2-й период
28:00 Патрик Хернквист
32:38 Тревор Дэйли
Патрик Лайне (М. Перро, М. Шайфли) 37:10
3-й период
Пол Постма (А. Лаури) 44:22
Дастин Бафлин (М. Шайфли) 48:24
51:04 Евгений Малкин
51:04 Евгений Малкин
Марк Стюарт 51:04
Дастин Бафлин 53:31
53:55 Фил Кессел (К. Летанг, С. Кросби)
Овертайм
64:38 Сидни Кросби (К. Летанг, Е. Малкин)
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Новости НХЛ

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Виннипег» в НХЛ

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Виннипег» в НХЛ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. «Питтсбург» победил «Виннипег» со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Евгений Малкин набрал два очка по системе «гол+пас», капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби преодолел отметку в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах.
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