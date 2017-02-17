Малкин обошел Ковальчука в списке лучших российских бомбардиров в НХЛ

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В ночь на пятницу Малкин открыл счет уже на 59-й секунде домашней встречи с «Виннипегом». Этот гол стал для него 24-м в нынешнем сезоне, теперь на его счету 57 очков (24+33) по системе «гол+пас» в 49 матчах. Всего же на счету 30-летнего форварда уже 817 очков (319+498) за 693 игры в регулярных чемпионатах.

В списке лучших российских бомбардиров в НХЛ Малкин обошел Ковальчука (816 очков в 816 матчах) и единолично занял седьмое место. Самым результативным россиянином в истории НХЛ является Сергей Федоров, набравший 1179 очков (483+696) в 1248 матчах. Второе место занимает Александр Могильный — 1032 очка (473+559), третье — Алексей Ковалев — 1029 (430+599), четвертое — Александр Овечкин — 1017 (551+466), пятое — Павел Дацюк — 918 (314+604), шестое — Вячеслав Козлов — 853 (356+497).