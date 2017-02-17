Канадец Сидни Кросби набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

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В ночь на пятницу в домашнем матче против «Виннипега» Кросби отдал голевую передачу и набрал 1000-е очко (368+632) в регулярных чемпионатах НХЛ. Для того, чтобы набрать 1000 очков Кросби потребовалось 757 игр, по данному показателю он занимает 12-е место в истории лиги. Быстрее всех с этой задачей справился Уэйн Гретцки — 454 матча.

29-летний капитан «Питтсбурга» стал восьмым среди действующих игроков, набравших 1000 очков, после Яромира Ягра (набрал 1000-е очко в 2000 году в своей 763-й игре), Александра Овечкина (2016, 880), Джо Торнтона (2011, 994), Мариана Госсы (2014, 1100), Джерома Игинлы (2011, 1103), Хенрика Седина (2017, 1213) и Патрика Марло (2015, 1349). Всего же в истории НХЛ Кросби стал 86-м игроком, достигшим рубежа в 1000 набранных очков. Абсолютный рекорд по количеству очков принадлежит Уэйну Гретцки, который заработал 2857 очков в 1487 регулярных матчах. На втором месте идет 45-летний чех Ягр (1900 очков в 1684 матчах), на третьем — канадец Марк Мессье (1887 очков в 1756 играх).

Кросби был выбран «Питтсбургом» под общим первым номером на драфте 2005 года. Осенью он дебютировал в НХЛ, набрав первый балл за результативность в дебютной встрече. По итогам сезона-2005/06 он набрал 102 (39+63) очка и уступил в борьбе за звание лучшего новичка сезона Овечкину, который в своем первом регулярном чемпионате набрал 106 (52+54) очков. Несмотря на то, что Кросби и Овечкин начали выступать в НХЛ одновременно, российский форвард сыграл значительно больше матчей в регулярных чемпионатах — из-за сотрясений мозга и других травм Кросби провел четыре неполноценных сезона, в которых он пропускал от 30 до 60 матчей.

Достижения Кросби

Канадец в составе «Питтсбурга» стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016). По два раза (2007 и 2014) он выигрывал «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир регулярного чемпионата) и «Харт Трофи» (награда за наибольший вклад в успех команды), а еще трижды (2007,2013, 2014) «Тед Линдсей Эворд» — лучший игрок сезона по версии профсоюза игроков. В 2010 году Кросби стал лучшим снайпером сезона («Морис Ришар Трофи»), а по итогам плей-офф сезона-2015/16 был признан самым ценным игроком («Конн Смайт Трофи»). В плей-офф Кросби провел 124 матча и набрал 137 (49+88) очков.