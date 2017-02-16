Фетисов: Участие Овечкина в ОИ-2018 никому в Америке не понравится

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В сентябре Овечкин заявил, что отправится на Олимпиаду, даже если НХЛ запретит своим хоккеистам участвовать в Играх. Владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис поддержал решение капитана команды, сказав, что отпустит на Олимпиаду всех игроков своего клуба, если их вызовут в сборные. Позднее первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и член комитета реформирования Международной федерации хоккея (ИИХФ) Роман Ротенберг рассказал, что, по его мнению, НХЛ может заблокировать решение «Вашингтона».

«У НХЛ есть соглашение с профсоюзом, ИИХФ. Даже в случае желания Саши, если у них прописаны все эти моменты, его не заявят, — сказал Фетисов. — Конечно, нужно изучать документы, но его участие никому не понравится».

По словам Фетисова, НХЛ нужно ясно объяснить, что участие игроков лиги в Олимпийских играх развивает вид спорта.

«Надеюсь, что НХЛ допустит участие своих игроков в Олимпиаде, они до последнего тянули и перед Сочи. Лига делает все, что хочет, не думает о том, что будет завтра. Мне кажется, одним из достижений хоккея стал приезд европейцев в НХЛ в конце 80-х, что поменяло лигу. На игроков НХЛ смотрят миллиарды людей, и нужно думать не о кармане, а об игре».

Ранее президент ИИХФ Рене Фазель по итогам встреч с руководством НХЛ и совещания с руководителями национальных федераций сообщил, что окончательное решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде может быть принято в течение марта, учитывая, что лиге и остальным федерациям нужно верстать календари своих чемпионатов на следующий сезон.