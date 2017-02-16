«Флорида» обыграла «Сан-Хосе», Ягр набрал 1900-е очко в карьере
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» в овертайме обыграла «Сан-Хосе» со счетом 6:5.
Победную шайбу забросил Джонатан Юбердо. Одним из героев встречи стал нападающий «Пантерз» Яромир Ягр, набравший 1900-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере.
НХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Сан-Хосе» — «Флорида» — 5:6 ОТ (2:3, 1:0, 2:2, 0:1).
Голы: Йокинен — 8 (Смит, Трочек), 4:20 — 0:1. Бернс — 25 (Павелски), 4:51 — 1:1. Бьюгстад — 3 (Экблад, Пайсик), 5:35 — 1:2. Барков — 12 (Яндл, Юбердо), 7:12 — 1:3. Уорд — 7 (Торнтон, Бернс), 15:25 — 2:3. Власик — 4 (Лабанк, Павелски), 26:27 — 3:3. Бьюгстад — 4 (Петровик), 42:15 — 3:4. Барков — 13 (Ягр, Петровик), 52:41 — 3:5. Павелски — 19 (Шлемко, Диллон), 56:39 — 4:5. Павелски — 20 (Хертл, Шлемко), 59:22 — 5:5. Юбердо — 3 (Барков), 61:38 — 5:6.
Нереализованный буллит: Павелски (29:29,
Вратари: Джонс (58:36 — 59:22) — Луонго (Раймер, 59:22).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (10+14+11+1) — 22 (6+3+11+2).
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