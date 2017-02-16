Победный гол от Барбашева

В Город моторов «музыканты» прибыли с очередным пополнением собственного лазарета: к Робби Фаббри и Кайлу Бродзяку прибавился нападающий Пол Штястны, получивший в прошлый четверг травму нижней части тела. Форварда сразу поместили в список травмированных, но согласно прогнозам от медиков, это не тот случай, когда игрок выбыл надолго. «Я буду говорить о том, что Штястны выбыл на короткий срок и вернётся со дня на день. Возможно, он появится на льду в субботу», — сказал наставник «блюзменов» Майк Йео и вызвал из фарм-клуба Уэйда Мегана.



Травмы игроков основы дали больше возможностей для молодёжи, из которой Йео сформировал отдельную тройку нападения. Иван Барбашев, центровой Кенни Агостино и Магнус Пааярви-Свенссон составили отдельное сочетание, причём ещё в январе все трое играли в АХЛ за «Чикаго Вулвз». Вызов Мегана придал этому звену ещё больше вариативности и позволил россиянину периодически возвращаться на привычную позицию центрфорварда в четвёртую тройку. «У меня нет причин не доверять этим парням. Это будет хорошим испытанием для них, они хорошо понимают друг друга», — сказал Йео и оказался прав.



Уже на третьей минуте матча упомянутая молодая связка принесла результат: Агостино удачно поборолся за воротами «Ред Уингз», отвлёк на себя внимание защитника Кронвалля, а Барбашев, подхватив шайбу, развернулся и резко бросил с кистей. Голкипер «Детройта» Петр Мразек оказался бессилен, и этот гол российского новобранца стал для «блюзменов» победным. «Агостино проделал отличную работу! Я оглянулся и увидел, что нахожусь абсолютно один, после этого решил бросать», — сказал Барбашев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A little flick of the wrist and the <a href="https://twitter.com/StLouisBlues">@StLouisBlues</a> are on the board. <a href="https://twitter.com/hashtag/STLvsDET?src=hash">#STLvsDET</a> <a href="https://t.co/1CwiZDMYxZ">pic.twitter.com/1CwiZDMYxZ</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/832049708126253056">16 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

25 сейвов голкипера Картера Хаттона и страховочный гол Шварца за 11 секунд до конца помогли «Сент-Луису» сделать новую запись в книгу клубных рекордов: «музыканты» впервые в своей истории выиграли серию из пяти гостевых матчей подряд. Примечательно, что три из пяти побед были одержаны с нулём пропущенных шайб, а если взять отрезок после увольнения Кена Хичкока, то в активе «Блюз» шесть выигрышей в семи матчах.



Что касается лучшего бомбардира и снайпера «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, то он очков не набрал, но получил от Йео 21 минуту и 46 секунд игрового времени — это второй результат для россиянина в текущем регулярном чемпионате.



«Коламбус» без Бобровского огорчил Макэлинни

После шести стартов подряд, в которых основной голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский одержал только две победы, главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла решил дать россиянину день отдыха. Место в воротах «мундиров» занял Йоонас Корписало, а его визави из стана «Торонто» стал бывший партнёр-конкурент Кёртис Макэлинни, которого руководство «Блю Джекетс» ещё до нового года выставило на драфт отказов. И сама игра, и результат встречи подтвердили правильность этого решения: Корписало отразил 31 бросок и привёл хозяев к победе, а Макэлинни пропустил пять голов от пяти разных хоккеистов «Коламбуса» и выглядел не слишком уверенно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Corner was picked and the biscuit was wired. <br>Not bad, <a href="https://twitter.com/OBjorkstrand">@Objorkstrand</a>, not bad at all. <a href="https://twitter.com/hashtag/TORvsCBJ?src=hash">#TORvsCBJ</a> <a href="https://t.co/0KCQf0NKo0">pic.twitter.com/0KCQf0NKo0</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/832041991848468482">16 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Наш сегодняшний соперник — команда техничная и быстрая. Мы сыграли хороший матч, а Корписало здорово действовал в начале встречи, когда в первые 10 минут у нас мало что получалось», — отметил Торторелла, команда которого в 56 матчах набрала 77 очков — это больше, чем за весь прошлый сезон.



Заснувшие «лётчики»

«Филадельфия», ведущая плотную борьбу за попадание в кубковую восьмёрку, уступила на выезде «Калгари», несмотря на солидное преимущество по броскам. Ранний гол Ника Казинса сыграл с «лётчиками» злую шутку: команда потеряла концентрацию, не сумев развить игровое преимущество. Главным героем у «Калгари» стал новичок Мэтт Ткачук, который в восьмой раз за сезон набрал более одного очка за матч, а в семи последних встречах отметился пятью заброшенными шайбами. Российский форвард «Флайерз» Роман Любимов провёл на льду семь с половиной минут, отметился двумя бросками и в пятый раз подряд остался без набранных баллов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Well that's a pretty swell one-timer there, <a href="https://twitter.com/TKACHUKycheese_">@TKACHUKycheese_</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/PHIvsCGY?src=hash">#PHIvsCGY</a> <a href="https://t.co/rSu8I4JqO9">pic.twitter.com/rSu8I4JqO9</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/832069086125424640">16 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

1900 очков Ягра

45-летие Яромира Ягра, которое великий чех праздновал вчера, плавно перешло в ещё один праздник. Голевая передача ветерана, после которой Александр Барков забил гол в ворота «Сан-Хосе», стала 1900-м очком в карьере Ягра. До Яромира подобную высоту брал только Уэйн Гретцки. Само собой, что проиграть такой матч «пантеры» просто не имели права, и в овертайме победу «Флориде» принёс ещё один «янгстер» Джонатан Юбердо.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Career point #1,900 for <a href="https://twitter.com/68Jagr">@68Jagr</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/FLAvsSJS?src=hash">#FLAvsSJS</a> <a href="https://t.co/6nzdOq6yW2">pic.twitter.com/6nzdOq6yW2</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/832113421529337856">16 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>