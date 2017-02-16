Гретцки уважает. 1900 очков в НХЛ — очередной рубеж великого Ягра
45-летний Яромир Ягр стал вторым хоккеистом в истории, кто смог набрать 1900 очков за карьеру.
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Победный гол от Барбашева
В Город моторов «музыканты» прибыли с очередным пополнением собственного лазарета: к Робби Фаббри и Кайлу Бродзяку прибавился нападающий Пол Штястны, получивший в прошлый четверг травму нижней части тела. Форварда сразу поместили в список травмированных, но согласно прогнозам от медиков, это не тот случай, когда игрок выбыл надолго. «Я буду говорить о том, что Штястны выбыл на короткий срок и вернётся со дня на день. Возможно, он появится на льду в субботу», — сказал наставник «блюзменов» Майк Йео и вызвал из
Травмы игроков основы дали больше возможностей для молодёжи, из которой Йео сформировал отдельную тройку нападения. Иван Барбашев, центровой Кенни Агостино и Магнус
Уже на третьей минуте матча упомянутая молодая связка принесла результат: Агостино удачно поборолся за воротами «Ред Уингз», отвлёк на себя внимание защитника Кронвалля, а Барбашев, подхватив шайбу, развернулся и резко бросил с кистей. Голкипер «Детройта» Петр Мразек оказался бессилен, и этот гол российского новобранца стал для «блюзменов» победным. «Агостино проделал отличную работу! Я оглянулся и увидел, что нахожусь абсолютно один, после этого решил бросать», — сказал Барбашев.
25 сейвов голкипера Картера Хаттона и страховочный гол Шварца за 11 секунд до конца помогли «Сент-Луису» сделать новую запись в книгу клубных рекордов: «музыканты» впервые в своей истории выиграли серию из пяти гостевых матчей подряд. Примечательно, что три из пяти побед были одержаны с нулём пропущенных шайб, а если взять отрезок после увольнения Кена Хичкока, то в активе «Блюз» шесть выигрышей в семи матчах.
Что касается лучшего бомбардира и снайпера «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, то он очков не набрал, но получил от Йео 21 минуту и 46 секунд игрового времени — это второй результат для россиянина в текущем регулярном чемпионате.
«Коламбус» без Бобровского огорчил Макэлинни
После шести стартов подряд, в которых основной голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский одержал только две победы, главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла решил дать россиянину день отдыха. Место в воротах «мундиров» занял Йоонас Корписало, а его визави из стана «Торонто» стал бывший
«Наш сегодняшний соперник — команда техничная и быстрая. Мы сыграли хороший матч, а Корписало здорово действовал в начале встречи, когда в первые 10 минут у нас мало что получалось», — отметил Торторелла, команда которого в 56 матчах набрала 77 очков — это больше, чем за весь прошлый сезон.
Заснувшие «лётчики»
«Филадельфия», ведущая плотную борьбу за попадание в кубковую восьмёрку, уступила на выезде «Калгари», несмотря на солидное преимущество по броскам. Ранний гол Ника Казинса сыграл с «лётчиками» злую шутку: команда потеряла концентрацию, не сумев развить игровое преимущество. Главным героем у «Калгари» стал новичок Мэтт Ткачук, который в восьмой раз за сезон набрал более одного очка за матч, а в семи последних встречах отметился пятью заброшенными шайбами. Российский форвард «Флайерз» Роман Любимов провёл на льду семь с половиной минут, отметился двумя бросками и в пятый раз подряд остался без набранных баллов.
1900 очков Ягра
45-летие Яромира Ягра, которое великий чех праздновал вчера, плавно перешло в ещё один праздник. Голевая передача ветерана, после которой Александр Барков забил гол в ворота «Сан-Хосе», стала 1900-м очком в карьере Ягра. До Яромира подобную высоту брал только Уэйн Гретцки. Само собой, что проиграть такой матч «пантеры» просто не имели права, и в овертайме победу «Флориде» принёс ещё один «янгстер» Джонатан Юбердо.
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