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16 февраля 2017, 9:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Яромир Ягр стал вторым игроком в истории НХЛ, набравшим 1900 очков

Нападающий «Флориды Пантерз» Яромир Ягр набрал 1900-е очко в карьере.

Нападающий Флориды <span class=error>Пантерз</span> <span class=error>Яромир</span> <span class=error>Ягр</span> набрал 1900-е очко в карьере. Увеличить
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Он является вторым бомбардиром в истории лиги, больше очков за свою карьеру набрал только Уэйн Гретцки (2857). Это случилось в матче с «Сан-Хосе Шаркс», в котором 45-летний чех сделал голевую передачу.

Ягр дебютировал в НХЛ в 1990 году в составе «Питтсбург Пингвинз», за который провёл 11 сезонов и выиграл два Кубка Стэнли (1991, 1992). Он также выступал в «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Девилз». За 23 сезона он провёл 1683 матча, набрав 1900 (759+1141) очков. В плей-офф он за 208 матчей набрал 201 (78+123) очко. Кроме того, он является обладателем «Арт Росс Трофи» (1995, 1998, 1999, 2000, 2001), «Тед Линдсей Эворд» (1999, 2000, 2006) и «Харт Трофи» (1999).

16.02.2017 06:30 Регулярный чемпионат SAP Center
Сан-Хосе Шаркс 5:6 ОТ Флорида Пантерз
(2:3, 1:0, 2:2)
Главные тренеры
Питер Дебур Том Роу
Вратари
Мартин Джонс 58:36 (М. Джонс 59:22) Роберто Луонго 59:22 (Дж. Раймер 59:22)
1-й период
Юсси Йокинен (В. Трочек, Рил. Смит) 04:20
04:51 Брент Бернс (Джо Павелски)
Ник Бьюгстад (А. Экблад, М. Пайсик) 05:35
Александр Барков (К. Яндл, Дж. Юбердо) 07:12
08:15 Тимо Майер
15:25 Джоэл Уорд (Джо Торнтон, Б. Бернс)
2-й период
26:27 Марк-Эдуард Власик (К. Лабанк, Джо Павелски)
29:29 Джо Павелски
Дерек Маккензи 31:02
Джонатан Маршессо 37:39
3-й период
Ник Бьюгстад (А. Петровик) 42:15
42:37 Майкл Хэйли
Яромир Ягр 47:35
Александр Барков (Я. Ягр, А. Петровик) 52:41
56:39 Джо Павелски (Б. Диллон, Д. Шлемко)
59:22 Джо Павелски (Т. Хертл, Д. Шлемко)
Овертайм
Джонатан Юбердо (А. Барков) 61:38
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс), А. Барков (Флорида Пантерз), Н. Бьюгстад (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Флорида Пантерз
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