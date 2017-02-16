Яромир Ягр стал вторым игроком в истории НХЛ, набравшим 1900 очков

Он является вторым бомбардиром в истории лиги, больше очков за свою карьеру набрал только Уэйн Гретцки (2857). Это случилось в матче с «Сан-Хосе Шаркс», в котором 45-летний чех сделал голевую передачу.



Ягр дебютировал в НХЛ в 1990 году в составе «Питтсбург Пингвинз», за который провёл 11 сезонов и выиграл два Кубка Стэнли (1991, 1992). Он также выступал в «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Девилз». За 23 сезона он провёл 1683 матча, набрав 1900 (759+1141) очков. В плей-офф он за 208 матчей набрал 201 (78+123) очко. Кроме того, он является обладателем «Арт Росс Трофи» (1995, 1998, 1999, 2000, 2001), «Тед Линдсей Эворд» (1999, 2000, 2006) и «Харт Трофи» (1999).