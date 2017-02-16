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16 февраля 2017, 9:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Барбашёв: Решил бросить, потому что никого рядом не было

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился впечатлениями от выездной победы над «Детройт Ред Уингз» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«На первых же минутах матча Агостино очень здорово применил форчекинг за чужими воротами, проделал хорошую работу. Это были мои первые секунды на льду в матче. Я просто пытался сохранить шайбу, оглянулся, но вокруг никого не было. Решил бросить, и получилось удачно. Здорово сыграл наш вратарь, он придал уверенности всем нашим хоккеистам, сделал несколько важнейших “спасений”. Но все сыграли неплохо, боролись до конца и с полной отдачей», — приводит слова Барбашёва официальный сайт клуба.

Сент-Луис Блюз
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Новости НХЛ

Гол Барбашева принес «Сент-Луису» победу в матче НХЛ против «Детройта»

Гол Барбашева принес «Сент-Луису» победу в матче НХЛ против «Детройта»

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. «Сент-Луис» победил «Детройт» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 21-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев забросил вторую шайбу в карьере, которая впервые принесла победу его команде.
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