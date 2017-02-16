Барбашёв: Решил бросить, потому что никого рядом не было

«На первых же минутах матча Агостино очень здорово применил форчекинг за чужими воротами, проделал хорошую работу. Это были мои первые секунды на льду в матче. Я просто пытался сохранить шайбу, оглянулся, но вокруг никого не было. Решил бросить, и получилось удачно. Здорово сыграл наш вратарь, он придал уверенности всем нашим хоккеистам, сделал несколько важнейших “спасений”. Но все сыграли неплохо, боролись до конца и с полной отдачей», — приводит слова Барбашёва официальный сайт клуба.