«Калгари» одержал волевую победу над «Филадельфией»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на домашнем льду выиграл у «Филадельфии Флайерз» со счётом 3:1.
На быстрый гол Ника Казинса канадский клуб ответил точным броском Мэтью Ткачука. На 33-й минуте Ти Джей Броди вывел вперёд «Флэймз», и эта шайба стала для хозяев победной. Окончательный счёт незадолго до финальной сирены установил Марко Джиордано.
«Филадельфия» потерпела четвёртое поражение за пять последних игр.
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