Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28792372/
16 февраля 2017, 9:28 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Калгари» одержал волевую победу над «Филадельфией»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на домашнем льду выиграл у «Филадельфии Флайерз» со счётом 3:1.

На быстрый гол Ника Казинса канадский клуб ответил точным броском Мэтью Ткачука. На 33-й минуте Ти Джей Броди вывел вперёд «Флэймз», и эта шайба стала для хозяев победной. Окончательный счёт незадолго до финальной сирены установил Марко Джиордано.

«Филадельфия» потерпела четвёртое поражение за пять последних игр.

Калгари Флэймз
Новости Матчи Состав Статистика
Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России