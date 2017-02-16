Гол Барбашева принес «Сент-Луису» победу в матче НХЛ против «Детройта»

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Барбашев открыл счет в матче уже на 3-й минуте. Также у «Сент-Луиса» отличился Джейден Швартц (60). После игры голкипер «Сент-Луиса» Картер Хаттон, отразивший все 25 бросков, был признан первой звездой встречи, Барбашев — второй, вратарь «Детройта» Петр Мразек — третьей.

Молодой российский нападающий сыграл в матче 11 минут и 37 секунд, успев нанести всего один бросок. Барбашев забросил вторую шайбу в карьере, которая впервые стала победной, в своем девятом матче в НХЛ. Другой российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду 21 минуту и 46 секунд, успев отметиться четырьмя бросками.

Воспитанник ЦСКА Барбашев отправился в Северную Америку в 2012 году и провел три сезона в клубе юниорской лиги Квебека «Монктон Уайлдкэтс». В 2014 году он был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2014 года во втором раунде под 33-м номером. В сезоне-2015/16 форвард сыграл 65 матчей, в которых набрал 28 очков (10+18), в фарм-клубе «Сент-Луиса» «Чикаго Вулвз», выступающим в АХЛ. В нынешнем сезоне хоккеист провел за «Чикаго» девять матчей, набрав 7 (3+4) очков. Барбашев является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призером 2014 года.

«Сент-Луис» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 57 матчах. «Детройт» идет на 16-й строчке на Востоке, имея в активе 54 очка после 57 игр. В следующем матче 16 февраля «Сент-Луис» дома встретится с «Ванкувером», «Детройт» 18 февраля на своей площадке сыграет против «Вашингтона».