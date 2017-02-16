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16 февраля 2017, 8:51 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду обыграл «Торонто» со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Джош Андерсон, Бун Дженнер, Оливер Бьеркстранд, Ник Флиньо и Мэтт Калверт, а у гостей дубль оформил Назем Кадри.

Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский участие в матче не принимал, а его соотечественники из команды соперника Никита Зайцев провел на льду 21 минуту 44 секунды, но полезными действия не отметился.

«Коламбус» с 77-ю очками делит с «Питтсбургом» вторую строчку Восточной конференции, а «Торонто» в ней же расположился на восьмом месте, имея в активе 63 балла.

В следующем туре «Блю Джекетс» 18 февраля сыграет с «Питтсбургом», а «Мэйпл Лифс» на следующий день встретится с «Оттавой».

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