Игрок «Детройта» Нюквист дисквалифицирован на шесть матчей чемпионата НХЛ

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12 февраля «Детройт» на своей площадке уступил «Миннесоте» со счетом 3:6. На 15-й минуте первого периода Нюквист получил двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой против защитника «Миннесоты» Джареда Сперджена. Нюквист отмахнулся и попал пером клюшки в лицо Сперджену, который в итоге получил рассечение.

Нюквист также будет оштрафован на 158 тыс. долларов. По условиям коллективного соглашения сумма штрафа высчитывается исходя из среднего показателя заработной платы провинившегося игрока. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

В текущем чемпионате 27-летний швед провел 56 матчей, в которых набрал 29 очков (7 шайб + 22 передачи). Нюквист выступает в «Детройте» с 2011 года. В составе сборной Швеции он становился серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.