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16 февраля 2017, 8:30 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Игрок «Детройта» Нюквист дисквалифицирован на шесть матчей чемпионата НХЛ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Шведский нападающий «Детройта» Густав Нюквист дисквалифицирован на шесть матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за удар соперника клюшкой в лицо в матче против «Миннесоты». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В домашнем матче с Миннесотой 27-летний швед клюшкой разбил лицо защитнику Джареду Сперджену. Увеличить
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12 февраля «Детройт» на своей площадке уступил «Миннесоте» со счетом 3:6. На 15-й минуте первого периода Нюквист получил двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой против защитника «Миннесоты» Джареда Сперджена. Нюквист отмахнулся и попал пером клюшки в лицо Сперджену, который в итоге получил рассечение.

Нюквист также будет оштрафован на 158 тыс. долларов. По условиям коллективного соглашения сумма штрафа высчитывается исходя из среднего показателя заработной платы провинившегося игрока. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

В текущем чемпионате 27-летний швед провел 56 матчей, в которых набрал 29 очков (7 шайб + 22 передачи). Нюквист выступает в «Детройте» с 2011 года. В составе сборной Швеции он становился серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.

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