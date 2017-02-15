«Вашингтон» пополнился 34-летним защитником «Лос-Анджелеса»
«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» произвели обмен, информирует официальный сайт «Столичных». В рамках сделки состав «Кэпиталз» пополнил защитник Том Гилберт, который должен присоединиться к
фарму-клубу «Вашингтона» в АХЛ — «Херши».
В рамках сделки 20 процентов (280 тысяч) зарплаты (1,4 миллиона долларов) 34-летнего игрока останется в зарплатной ведомости «Королей», которые взамен при определенных условиях получат выбор в пятом раунде на драфте-2017. Для этого «Вашингтон» должен пройти как минимум два раунда
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