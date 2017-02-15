«Вашингтон» пополнился 34-летним защитником «Лос-Анджелеса»

В рамках сделки 20 процентов (280 тысяч) зарплаты (1,4 миллиона долларов) 34-летнего игрока останется в зарплатной ведомости «Королей», которые взамен при определенных условиях получат выбор в пятом раунде на драфте-2017. Для этого «Вашингтон» должен пройти как минимум два раунда плей-офф, а сам Гилберт должен провести больше 50 процентов матчей. В противном случае «Лос-Анджелес» ничего не получит. В этом сезоне на счету Гилберта 5 (1+4) очков в 18 встречах за «Лос-Анджелес».