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15 февраля 2017, 22:44 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Вашингтон» пополнился 34-летним защитником «Лос-Анджелеса»

«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» произвели обмен, информирует официальный сайт «Столичных». В рамках сделки состав «Кэпиталз» пополнил защитник Том Гилберт, который должен присоединиться к фарму-клубу «Вашингтона» в АХЛ — «Херши».

В рамках сделки 20 процентов (280 тысяч) зарплаты (1,4 миллиона долларов) 34-летнего игрока останется в зарплатной ведомости «Королей», которые взамен при определенных условиях получат выбор в пятом раунде на драфте-2017. Для этого «Вашингтон» должен пройти как минимум два раунда плей-офф, а сам Гилберт должен провести больше 50 процентов матчей. В противном случае «Лос-Анджелес» ничего не получит. В этом сезоне на счету Гилберта 5 (1+4) очков в 18 встречах за «Лос-Анджелес».

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