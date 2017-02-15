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15 февраля 2017, 21:35 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Анахайма» Верметт может пропустить 10 матчей

Нападающий «Анахайм Дакс» Антуан Верметт должен будет пропустить 10 матчей, информирует в своём «твиттере» журналист Джон Шэннон.

Напомним, по ходу матча с «Миннесотой» (1:0) нападающий задел лайнсмена клюшкой. Хоккеист был удалён до конца игры.

«Подтверждаю, что Верметт был удалён за нарушение второй категории — физический контакт с арбитром. Это дисквалификация на 10 матчей. Хотя такая дисквалификация накладывается автоматически, у хоккеиста есть право на апелляцию. Первым её будет рассматривать комиссионер», — сообщил журналист.

Анахайм Дакс
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