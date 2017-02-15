Форвард «Анахайма» Верметт может пропустить 10 матчей
Нападающий «Анахайм Дакс» Антуан Верметт должен будет пропустить 10 матчей, информирует в своём «твиттере» журналист Джон Шэннон.
Напомним, по ходу матча с «Миннесотой» (1:0) нападающий задел лайнсмена клюшкой. Хоккеист был удалён до конца игры.
«Подтверждаю, что Верметт был удалён за нарушение второй категории — физический контакт с арбитром. Это дисквалификация на 10 матчей. Хотя такая дисквалификация накладывается автоматически, у хоккеиста есть право на апелляцию. Первым её будет рассматривать комиссионер», — сообщил журналист.
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