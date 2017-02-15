Неудобный звездам. Как Прайс и Уэбер уволили Террьена
В НХЛ случилась очередная отставка — был уволен главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен, а на его место был назначен
экс-наставник «Бостона» Клод Жюльен. «СЭ» разбирается в произошедшем.
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Видимо, что-то случилось...
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Отставка Террьена, конечно, стала небольшим шоком. Но куда большим шоком стало то, что «Монреаль» возглавил Клод Жюльен.
Узнав о замене, я первым делом, что понятно, набрал коллег из Монреаля. Гийома Лефрансуа из La Presse и
Все дело в очень большой схематичности игры, как видит ее Террьен. А еще в том, насколько он «достает» игроков, требуя от них неукоснительного выполнения установки. Хотя в Мекке хоккея он сменил парадигму, чего хотел Марк Бержевен. Из сугубо оборонительной команды с жесточайшими схемами «Монреаль» превратился в монстра атаки. Но та самая схематичность так или иначе присутствовала. И ярко порой проявлялась, что многим не нравилось.
Меня уверили, что русского следа в этой отставке нет. Хотя Алекса Гальченюка русским не считают. А его агент Пэт Бриссон, обладающий огромным влиянием в НХЛ, точно принимал в этом участие. Вернувшись после травмы, Алекс получил совсем
Но самую, конечно, большую роль сыграл Кэри Прайс. Именно он является реальным капитаном «Монреаля». А не Макс Пачоретти. После поражения от «Колорадо» со счетом 0:4 Прайс, Пачиоретти и Ши Уэбер провели встречу с Бержевеном. Черт его знает, что на ней было сказано, но после проигрыша «Бостону» Прайс был на удивление спокоен. Что для него не типично. И при этом сказал, что «Канадиенс» потеряли свою идентичность. Такой вот пиночек. Как тут не вспомнить, что у Кэри ужасная статистика в последние два месяца. Его даже снимали с игры, что ему очень не понравилось.
НХЛ потихоньку становится лигой игроков. Это пока не доросло до уровня НБА, где Леброн Джеймс определяет всю трансферную политику, но все идет в ту сторону. И если ты не очень удобен звезде — твой путь практически предопределен.
Стоит
Игорь ЕРОНКО.
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