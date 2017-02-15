Неудобный звездам. Как Прайс и Уэбер уволили Террьена

Отставка Террьена, конечно, стала небольшим шоком. Но куда большим шоком стало то, что «Монреаль» возглавил Клод Жюльен. Во-первых, бывший главный тренер «Бостона» уже сменял Террьена на этой позиции в январе 2003 года. Во-вторых, это же человек из «Брюинз»! Заклятого врага «Канадиенс». Кроме того, контракт даже уволенного тренера продолжает действовать. И любому клубу, который хотел бы его взять в свой штаб, нужно разрешение от нанимателя. Правда, как сказали мне монреальские журналисты, в контракте Жюльена мог присутствовать пункт о беспрепятственном переходе. Но в точности никто ничего об этом не знает.

Узнав о замене, я первым делом, что понятно, набрал коллег из Монреаля. Гийома Лефрансуа из La Presse и Жана-Франсуа Шомона из Le Journal de Montreal. Они тоже были шокированы, но при этом всячески приветствовали появление Жюльена. В каком-то смысле карикатурная ситуация: болельщики «Хабс» уже много лет призывают уволить Террьена, а журналисты-то должны убить в себе тех самых болельщиков. С другой стороны, где бы Мишель ни работал, будь то «Лаваль Титан», «Квебек Ситадель» или «Питтсбург Пингвинз», везде фаны хотели того, чтобы его убрали.

Все дело в очень большой схематичности игры, как видит ее Террьен. А еще в том, насколько он «достает» игроков, требуя от них неукоснительного выполнения установки. Хотя в Мекке хоккея он сменил парадигму, чего хотел Марк Бержевен. Из сугубо оборонительной команды с жесточайшими схемами «Монреаль» превратился в монстра атаки. Но та самая схематичность так или иначе присутствовала. И ярко порой проявлялась, что многим не нравилось.

Меня уверили, что русского следа в этой отставке нет. Хотя Алекса Гальченюка русским не считают. А его агент Пэт Бриссон, обладающий огромным влиянием в НХЛ, точно принимал в этом участие. Вернувшись после травмы, Алекс получил совсем чуть-чуть игрового времени в первом звене, после чего был переведен в третье, а потом его и вовсе поставили на фланг, откуда он очень хотел убраться.

Но самую, конечно, большую роль сыграл Кэри Прайс. Именно он является реальным капитаном «Монреаля». А не Макс Пачоретти. После поражения от «Колорадо» со счетом 0:4 Прайс, Пачиоретти и Ши Уэбер провели встречу с Бержевеном. Черт его знает, что на ней было сказано, но после проигрыша «Бостону» Прайс был на удивление спокоен. Что для него не типично. И при этом сказал, что «Канадиенс» потеряли свою идентичность. Такой вот пиночек. Как тут не вспомнить, что у Кэри ужасная статистика в последние два месяца. Его даже снимали с игры, что ему очень не понравилось.

НХЛ потихоньку становится лигой игроков. Это пока не доросло до уровня НБА, где Леброн Джеймс определяет всю трансферную политику, но все идет в ту сторону. И если ты не очень удобен звезде — твой путь практически предопределен.

Стоит все-таки отметить, что это далеко не судорожный ход. И наверняка Бержевен основывался на опыте Террьена в «Питтсбурге». Откуда его уволили в 2009 году как раз в феврале. А через четыре месяца «Пингвины» поднимали над головами первый за 18 лет Кубок Стэнли. Что тогда в первую очередь сделал Дэн Билсма — отпустил игроков в вольное плавание. Постарался убрать барьер между тренером и игроками. Концентрировался на том, чтобы придать подопечным хорошее настроение. Жюльен — гораздо более олдскульный в этом смысле. Но он реально куда проще и он точно отпустит. Возможно, на данном этапе это едва ли не идеальный шаг. Учитывая в том числе и то, что Клод однажды брал вожделенный Кубок Стэнли, устроив в Ванкувере недетские беспорядки.

Игорь ЕРОНКО.