«Детройт» сыграет в специальных нашивках в память о владельце клуба
«Детройт» проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» в специальных нашивках в память об умершем владельце команды Майке Иличе, сообщает сайт клуба. На левом плече у игроков будет размещена нашивка «Mr. I».
Напомним, что 11 февраля в возрасте 87 лет скончался владелец команды Илич. Бизнесмен купил «Ред Уингз» в 1982 году и вместе с командой выиграл четыре Кубка Стэнли. Кроме того, во время его руководства клуб 25 раз подряд выходил в
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