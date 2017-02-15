«Детройт» сыграет в специальных нашивках в память о владельце клуба

Напомним, что 11 февраля в возрасте 87 лет скончался владелец команды Илич. Бизнесмен купил «Ред Уингз» в 1982 году и вместе с командой выиграл четыре Кубка Стэнли. Кроме того, во время его руководства клуб 25 раз подряд выходил в плей-офф турнира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/RedWings?src=hash">#RedWings</a> to wear commemorative patch in honor of Mike Ilitch. <a href="https://t.co/cbRgzs1DJh">pic.twitter.com/cbRgzs1DJh</a></p>— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) <a href="https://twitter.com/DetroitRedWings/status/831880906935762944">15 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>