Малкин признался, что избегал борьбы в первой игре после травмы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Малкин пропустил семь игр из-за проблем со здоровьем, первую встречу после травмы он провел в ночь на среду, сыграв 18 минут 36 секунд в победном матче с «Ванкувером» (4:0) и набрав два очка по системе «гол + пас».

«Сперва было тяжеловато, особенно в первом периоде, в котором немного перестраховывался, где-то избегал борьбы, — отметил он. — Да и уверенности было недостаточно. Все же я пропустил семь игр, а это немало. Думаю, с каждой игрой будет лучше и лучше».

В текущем сезоне 30-летний Малкин набрал 56 очков (23 шайбы + 33 передачи) в 48 матчах.