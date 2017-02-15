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15 февраля 2017, 11:04 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Малкин признался, что избегал борьбы в первой игре после травмы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин избегал борьбы в стартовых минутах первого матча после восстановления от травмы. Об этом форвард заявил пресс-службе лиги.

<em>МОСКВА 15 февраля. /ТАСС/. </em>Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Питтсбург Евгений <span class=error>Малкин</span> избегал борьбы в стартовых минутах первого матча после восстановления от травмы. Об этом форвард заявил <nobr>пресс-службе</nobr> лиги. Увеличить
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Малкин пропустил семь игр из-за проблем со здоровьем, первую встречу после травмы он провел в ночь на среду, сыграв 18 минут 36 секунд в победном матче с «Ванкувером» (4:0) и набрав два очка по системе «гол + пас».

«Сперва было тяжеловато, особенно в первом периоде, в котором немного перестраховывался, где-то избегал борьбы, — отметил он. — Да и уверенности было недостаточно. Все же я пропустил семь игр, а это немало. Думаю, с каждой игрой будет лучше и лучше».

В текущем сезоне 30-летний Малкин набрал 56 очков (23 шайбы + 33 передачи) в 48 матчах.

Питтсбург Пингвинз
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