Малкин признался, что избегал борьбы в первой игре после травмы
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин избегал борьбы в стартовых минутах первого матча после восстановления от травмы. Об этом форвард заявил
пресс-службе лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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Малкин пропустил семь игр
«Сперва было тяжеловато, особенно в первом периоде, в котором немного перестраховывался,
В текущем сезоне 30-летний Малкин набрал 56 очков (23 шайбы + 33 передачи) в 48 матчах.
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