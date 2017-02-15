Вернувшийся после травмы Малкин стал героем встречи с «Ванкувером»

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«Питтсбург Пингвинз» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:0.

Домашняя встреча идущего на втором месте и ведущего за него ожесточенную борьбу с «Коламбусом» и «Рейнджерс» «Питтсбурга» против «Ванкувера» ознаменовалась возвращением на лед пропустившего семь встреч из-за повреждения нижней части тела Евгения Малкина.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 20, 15.02.2017, 3:00 4:0 Питтсбург Пингвинз Ванкувер Кэнакс

И 71-й номер «Пингвинз» вернулся по-королевски, не просто приняв участие в разгроме «Кэнакс», а еще и став главным действующим лицом на льду.

Впрочем, прежде чем Малкин начал доминировать, гости могли выйти вперед, но не использовали несколько отличных возможностей.

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей выручил команду после позиционной атаки «косаток», завершившейся броском накатившего на пятак Рида Буше, а затем еще и поймал ловушкой шайбу после выстрела Джека Скилле при выходе два в один.

В целом с преимуществом все равно играли «пингвины», перебросавшие соперника в первом периоде со счетом 15−9, но первого гола зрителям пришлось ждать до шестой минуты второго периода, и тогда во всей красе проявил себя Малкин.

Минимальный перевес команды Майка Салливана продержался до второго перерыва, но на третьей период «Ванкувер», ослабленный потерей лучшего бомбардира команды Бо Хорвата, бывшего перед игрой под вопросом, но на лед не вышедшего, откровенно не хватило. У команды Уилли Дежардена также не играл Брэндон Саттер, который после обмена из «Питтсбурга» уже во второй раз пропустил выездную встречу против бывшей команды из-за повреждений.

Вторая в матче шайба стала во многом знаковой, потому что Джейк Гюнцель забросил ее после «стеночки» с капитаном команды Сидни Кросби.

Для Кросби, не набиравшего очки в последних двух встречах, это очко стало 999-м в карьере в регулярных чемпионатах, и хотя тысячный балл он еще не набрал, определенное психологическое давление после двух неудачных матчей подряд на рубеже юбилея он сбросил.

«Ванкувер» не опускал рук и старался отыграться, но бесподобен в воротах хозяев был Мюррей, ставший после этой встречи голкипером, которому быстрее всех в клубной истории удалось добиться четырех «сухих» встреч в чемпионатах НХЛ — Мэтту понадобилось на это 44 игры.

А вот «Питтсбург» был в атаке куда продуктивнее и до сирены успел еще дважды пробить Райана Миллера. В первом случае Малкин показал «косаткам», как надо реализовывать выходы два в один, поиздевавшись над защитниками и выведя Фила Кессела на пустые ворота, а затем ветеран Мэтт Каллен поставил в противостоянии точку.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 20, 15.02.2017, 3:30 7:1 Торонто Мэйпл Ливз Нью-Йорк Айлендерс

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 7:1.

Примечательной для «Торонто» получилась сверхкрупная победа над проводящими не самый удачный сезон и отстающими от зоны плей-офф в сильнейшем дивизионе лиги (Столичном) «Айлендерс».

Во-первых, свою сотую победу в матчах регулярных чемпионатов одержал голкипер Фредерик Андерсен, который был выменян клубным менеджментом перед сезоном в «Анахайме». Датчанин отразил 33 из 34-х бросков по своим воротам.

Дублем отметился первый номер летнего драфта Остон Мэттьюс, лидирующий в списке бомбардиров среди новичков сезона и достигший отметки в 27 шайб в нынешней регулярке.

Мэттьюс всего три шайбы уступает лидеру снайперской гонки всей лиги Сидни Кросби и, естественно, возглавляет аналогичный зачет у новичков.

Качественный матч провел российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев, заработавший показатель полезности +2 и отметившийся голевой передачей во втором в игре взятии ворот гостей на Назема Кадри.

Этот гол и стал в итоге победным, а Кадри позволил достичь лучшего карьерного результата — эта шайба стала для него 21-й в сезоне, а до сих пор рекордом для форварда были 20 голов в чемпионате 2013/14.

Николай Кулемин в составе «Айлендерс» был далеко не худшим и, несмотря на форменный разгром, закончил встречу с показателем всего лишь -1.

Никита Сошников, о выздоровлении которого перед игрой говорил главный тренер «кленовых листьев» Майк Бэбкок, в заявку на игру не попал. Более того, счет в матче открыл, отличившись впервые в сезоне, как раз конкурент Никиты Джош Лейво.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 20, 15.02.2017, 3:00 3:2 Нью-Джерси Дэвилз Колорадо Эвеланш

«Нью-Джерси Девилз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2.

Очередное поражение — уже четвертое подряд — потерпел главный аутсайдер лиги. На этот раз «Колорадо» был бит на выезде довольно скромным «Нью-Джерси». Встреча получилась упорной, но в целом «Девилз» сыграли с запасом прочности, достаточно уверенно реализовав свой игровой перевес.

В актив у «Эвеланш» может занести себе встречу россиянин Михаил Григоренко, который после отбора в чужой зоне и передачи Мэтта Дюшена на дальний пятак расстрелял ворота Кори Шнайдера, отметившись в шестой раз в сезоне и подарив «лавине» надежду на спасение.

Защитники «Колорадо» Никита Задоров и Федор Тютин в кои-то веки не схватили минусов, завершив поединок с нулевыми показателями полезности. Тем же может похвастать и форвард «дьяволов» Сергей Калинин.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 20, 15.02.2017, 5:00 5:2 Эдмонтон Ойлерз Аризона Койотс

Другие матчи.

«Оттава Сенаторз» — «Баффало Сэйбрз» — 2:3

«Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» — 0:1

«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 5:2

«Эдмонтон Ойлерз» — «Аризона Койотс» — 5:2.

Пятый голевой пас в сезоне Антона Слепышева помог «Эдмонтону» одержать домашнюю победу над «Аризоной». Форвард «Койотс» Александр Бурмистров на этот раз обошелся без результативных действий, завершив встречу с показателем полезности -1.