Нападающий «Анахайма» Верметт ударил судью клюшкой и был удалён до конца матча
Форвард «Анахайм Дакс» Антуан Верметт в выездном матче с «Миннесотой Уайлд» (0:1) получил удаление до конца игры за атаку арбитра.
В третьем периоде при счёте 1:0 в пользу «уток» Верметт ударил клюшкой линейного арбитра, после того как проиграл вбрасывание в средней зоне. Игра была остановлена, после чего бригада судей посовещалась и вынесла решение об удалении до конца встречи.
34-летнему Верметту грозит автоматическая дисквалификация на три матча. Аналогичный штраф в нынешнем сезоне уже был вынесен игроку «Аризоны Койотс» Энтони Дианджело, который в начале января во время стычки пытался оттолкнуть державшего его линейного арбитра.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter