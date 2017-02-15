Нападающий «Анахайма» Верметт ударил судью клюшкой и был удалён до конца матча

В третьем периоде при счёте 1:0 в пользу «уток» Верметт ударил клюшкой линейного арбитра, после того как проиграл вбрасывание в средней зоне. Игра была остановлена, после чего бригада судей посовещалась и вынесла решение об удалении до конца встречи.



34-летнему Верметту грозит автоматическая дисквалификация на три матча. Аналогичный штраф в нынешнем сезоне уже был вынесен игроку «Аризоны Койотс» Энтони Дианджело, который в начале января во время стычки пытался оттолкнуть державшего его линейного арбитра.