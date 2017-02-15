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15 февраля 2017, 9:35 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Анахайма» Верметт ударил судью клюшкой и был удалён до конца матча

Форвард «Анахайм Дакс» Антуан Верметт в выездном матче с «Миннесотой Уайлд» (0:1) получил удаление до конца игры за атаку арбитра.

В третьем периоде при счёте 1:0 в пользу «уток» Верметт ударил клюшкой линейного арбитра, после того как проиграл вбрасывание в средней зоне. Игра была остановлена, после чего бригада судей посовещалась и вынесла решение об удалении до конца встречи.

34-летнему Верметту грозит автоматическая дисквалификация на три матча. Аналогичный штраф в нынешнем сезоне уже был вынесен игроку «Аризоны Койотс» Энтони Дианджело, который в начале января во время стычки пытался оттолкнуть державшего его линейного арбитра.

Анахайм Дакс
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