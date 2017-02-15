Передача Слепышева помогла «Эдмонтону» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Канаде, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Леон Драйзайтль (на 23-й минуте), Мэтт Хендрикс (24), Марк Летестю (31), Оскар Клефбом (43) и Патрик Марун (47). Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев, ассистировав Клефбому, оформил уже пятую результативную передачу в сезоне.

В составе «Аризоны» забивали Джош Джурис (11) и Мартин Ганзал (24).

«Эдмонтон» в следующем матче 16 февраля сыграет дома с «Филадельфией». «Аризона» в этот же день встретится на выезде с «Лос-Анджелесом».