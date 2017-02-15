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15 февраля 2017, 8:31 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Передача Слепышева помогла «Эдмонтону» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Эдмонтона» дома обыграли «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая во вторник в Канаде, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Леон Драйзайтль (на 23-й минуте), Мэтт Хендрикс (24), Марк Летестю (31), Оскар Клефбом (43) и Патрик Марун (47). Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев, ассистировав Клефбому, оформил уже пятую результативную передачу в сезоне.

В составе «Аризоны» забивали Джош Джурис (11) и Мартин Ганзал (24).

«Эдмонтон» в следующем матче 16 февраля сыграет дома с «Филадельфией». «Аризона» в этот же день встретится на выезде с «Лос-Анджелесом».

15.02.2017 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 5:2 Аризона Койотс
(0:1, 3:1, 2:0)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Дэйв Типпетт
Вратари
Кэм Тэлбот Луи Доминге
1-й период
Алекс Голигоски 05:12
Джош Джурис (Дж. Мартинук, О. Экман-Ларссон) 10:44
13:08 Райан Ньюджент-Хопкинс
2-й период
Коннор Мерфи 22:32
22:51 Леон Драйзайтль (М. Лучич, О. Клефбом)
23:22 Мэтт Хендрикс (И. Пакаринен, М. Летестю)
Мартин Ганзал (М. Доми, Р. Врбата) 23:33
Люк Шенн 28:47
Алекс Голигоски 29:45
30:24 Марк Летестю (К. Макдэвид, Л. Драйзайтль)
32:13 Оскар Клефбом
37:30 Мэттью Беннинг
37:56 Эрик Грайба
3-й период
42:43 Оскар Клефбом (Л. Драйзайтль, А. Слепышев)
46:29 Патрик Марун (О. Клефбом, К. Макдэвид)
53:54 Эрик Грайба
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), О. Клефбом (Эдмонтон Ойлерз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
Аризона Койотс
Новости Матчи Состав Статистика
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