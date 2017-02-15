Передача Слепышева помогла «Эдмонтону» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Эдмонтона» дома обыграли «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Канаде, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Леон Драйзайтль (на 23-й минуте), Мэтт Хендрикс (24), Марк Летестю (31), Оскар Клефбом (43) и Патрик Марун (47). Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев, ассистировав Клефбому, оформил уже пятую результативную передачу в сезоне.
В составе «Аризоны» забивали Джош Джурис (11) и Мартин Ганзал (24).
«Эдмонтон» в следующем матче 16 февраля сыграет дома с «Филадельфией». «Аризона» в этот же день встретится на выезде с «Лос-Анджелесом».
|15.02.2017 05:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|5:2
|Аризона Койотс
|(0:1, 3:1, 2:0)
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Дэйв Типпетт
Вратари
|Кэм Тэлбот
|Луи Доминге
|1-й период
|Алекс Голигоски
|05:12
|Джош Джурис (Дж. Мартинук, О. Экман-Ларссон)
|10:44
|13:08
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|2-й период
|Коннор Мерфи
|22:32
|22:51
|Леон Драйзайтль (М. Лучич, О. Клефбом)
|23:22
|Мэтт Хендрикс (И. Пакаринен, М. Летестю)
|Мартин Ганзал (М. Доми, Р. Врбата)
|23:33
|Люк Шенн
|28:47
|Алекс Голигоски
|29:45
|30:24
|Марк Летестю (К. Макдэвид, Л. Драйзайтль)
|32:13
|Оскар Клефбом
|37:30
|Мэттью Беннинг
|37:56
|Эрик Грайба
|3-й период
|42:43
|Оскар Клефбом (Л. Драйзайтль, А. Слепышев)
|46:29
|Патрик Марун (О. Клефбом, К. Макдэвид)
|53:54
|Эрик Грайба
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), О. Клефбом (Эдмонтон Ойлерз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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