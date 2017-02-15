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15 февраля 2017, 8:00 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Питтсбург» обыграл «Ванкувер» в НХЛ, Малкин набрал 2 очка и стал 1-й звездой матча

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

<em>МОСКВА 15 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеисты Питтсбурга обыграли Ванкувер в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в Питтсбурге, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Шайбами в составе победителей отметились Евгений Малкин (на 26-й минуте), Джейк Гюнцель (43), Фил Кессел (55) и Мэтт Каллен (59). Малкин, также отдавший голевую передачу в эпизоде с третьей шайбой, был признан первой звездой матча.

Шайба российского форварда Михаила Григоренко не помогла «Колорадо» в гостевом матче с «Нью-Джерси» — «Дэвилз» одержали победу со счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).

Российский защитник Никита Зайцев принял участие в крупной победе «Торонто» над «Нью-Йорк Айлендерс» — 7:1 (2:0, 1:1, 4:0). Зайцев стал автором голевой передачи.

Результаты других матчей:

«Оттава» — «Баффало» — 2:3 (1:1, 1:0, 2:0),

«Виннипег» — «Даллас» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0),

«Миннесота» — «Анахайм» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

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