Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28776778/
15 февраля 2017, 0:47 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Сент-Луис» поместил Штястны в список травмированных

«Сент-Луис Блюз» поместил нападающего Пола Штястны в список травмированных. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Штястны получил травму нижней части тела в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» после столкновения с Наземом Кадри. В текущем сезоне форвард является четвёртым бомбардиром своей команды, набрав 35 (15+20) результативных баллов в 54 матчах. Кроме Штястны у «Сент-Луиса» также травмированы Кайл Бродзяк и Робби Фаббри.

Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России