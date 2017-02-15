«Сент-Луис» поместил Штястны в список травмированных
«Сент-Луис Блюз» поместил нападающего Пола Штястны в список травмированных. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
Штястны получил травму нижней части тела в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» после столкновения с Наземом Кадри. В текущем сезоне форвард является четвёртым бомбардиром своей команды, набрав 35 (15+20) результативных баллов в 54 матчах. Кроме Штястны у «Сент-Луиса» также травмированы Кайл Бродзяк и Робби Фаббри.
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