Бобровский не выручил «Коламбус» в домашнем матче с конкурентом

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«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2.

Важнейший матч для борьбы за плей-офф в Столичном дивизионе состоялся в столице штата Огайо, где местный «Коламбус» принимал «Рейнджерс» из Нью-Йорка. Перед игрой хозяева опережали соперника на два очка, имея на игру меньше, но при этом «рейнджеры» подошли к противостоянию с пятиматчевой победной серией.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 20, 14.02.2017, 3:00 2:3 Коламбус Блю Джэкетс Нью-Йорк Рейнджерс

Те же 75 баллов, что и у «Коламбуса», есть в активе проведшего еще на матч меньше «Питтсбурга», ну, а возглавляет дивизион и лигу вообще уверенно идущий по чемпионату «Вашингтон» Александра Овечкина — у него 84 очка.

Матч поначалу складывался для «голубых мундиров» очень неплохо. В первом периоде команда действовала внимательно в обороне, а Сергей Бобровский отразил все 8 бросков по своим воротам.

К тому же открыть счет удалось Брэндону Дубински, завершившему начатую Сетом Джонсом прекрасным пасом из собственной зоны под чужую синюю линию комбинацию. Брэндон Саад принял шайбу, укатил с ней за ворота и отпасовал назад, а Дубински расстрелял Антти Раанту.

Интересно, что в момент начала комбинации еще заканчивал отбывать свое удаление российский новичок «Рейнджерс» Павел Бучневич. Когда Дубински забрасывал, в телевизионной трансляции даже еще горели последние секунды штрафного времени.

Однако открыл счет «Коламбус» все же именно в тот момент, когда Бучневич появился на льду, и гол был записан, как шайба в равных составах, а молодой нападающий получил минус в показатель полезности и так и не смог его отыграть до финальной сирены.

Проблемы для хозяев стало полученное в самом начале игры в чужой зоне повреждение ветерана Скотта Хартнелла. Форвард вернулся в конце первой 20-минутки из раздевалки и даже провел несколько смен, но не играл во втором и третьем игровых отрезках.

А в самом начале второго периода, когда «Коламбус» снова играл в большинстве, команда Джона Торторелла впервые в сезоне пропустила от действующего в меньшинстве соперника.

Спустя 12 секунд после стартового вбрасывания в четвертый раз в сезоне отличился защитник нью-йоркцев Дэн Джирарди. Бобровский не видел момента броска и отразить выстрел мог только с помощью везения.

В третьем периоде партнеры снова подставили российского голкипера, когда Кевин Хэйес подкараулил ошибку и убежал с Бобровским на рандеву, забросив свою 15-ю шайбу в чемпионате.

Нику Фолиньо удалось восстановить равновесие в середине третьего периода, но спустя две минуты проводящий первый сезон в НХЛ форвард Джимми Веси оформил свою 13-ю шайбу в сезоне и принес «Рейнджерс» такую важную победу.

Учитывая, что пропустил Бобровский броском из-за ворот, а всего в этой встрече он отразил только 20 бросков, вряд ли россиянин может быть доволен своей игрой.

Ну, а «Коламбус» в итоге не реализовал все пять своих попыток игры в большинстве, хотя является второй командой лиги по реализации лишнего.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 20, 14.02.2017, 5:00 0:5 Калгари Флэймз Аризона Койотс

«Калгари Флэймз» — «Аризона Койотс» — 0:5.

Ведущий отчаянную борьбу за попадание в плей-офф «Калгари» был неожиданно буквально уничтожен на своем льду в последнее время добавившей, но не переставшей быть аутсайдером «Аризоной».

«Койотс» забросили в ворота «Флэймз» пять безответных шайб, а их голкипер Майк Смит, отразив 36 бросков, записал на свой счет 21-й шатаут в составе «Аризоны». Причем для голкипера «койотов» эта встреча стала девятой подряд в старте.

Таким образом, Смит сравнялся по количеству сухих матчей с рекордсменами клуба — россиянами Николаем Хабибулиным и Ильей Брызгаловым.

Российский нападающий Александр Бурмистров провел за «Аризону» на льду 16 минут и не набрал очков, но отметился двумя бросками и двумя силовыми приемами.