Голкипер «Аризоны» Смит признан первой звездой дня в НХЛ

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В гостевом матче с «Калгари» (5:0) он отразил все 36 бросков по своим воротам.

Второй звездой дня стал еще один игрок «Койотис» — защитник Кристиан Дворак, записавший на свой счет две шайбы и передачу.

Третьей звездой назван нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Веси, который забросил победную шайбу в игре с «Коламбусом» (3:2).