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14 февраля 2017, 9:33 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Голкипер «Аризоны» Смит признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вратарь «Аризоны» Майк Смит признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В гостевом матче с Калгари он отразил все 36 бросков по своим воротам. Увеличить
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В гостевом матче с «Калгари» (5:0) он отразил все 36 бросков по своим воротам.

Второй звездой дня стал еще один игрок «Койотис» — защитник Кристиан Дворак, записавший на свой счет две шайбы и передачу.

Третьей звездой назван нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Веси, который забросил победную шайбу в игре с «Коламбусом» (3:2).

Аризона Койотс
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