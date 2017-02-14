Голкипер «Аризоны» Смит признан первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вратарь «Аризоны» Майк Смит признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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В гостевом матче с «Калгари» (5:0) он отразил все 36 бросков по своим воротам.
Второй звездой дня стал еще один игрок «Койотис» — защитник Кристиан Дворак, записавший на свой счет две шайбы и передачу.
Третьей звездой назван нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Веси, который забросил победную шайбу в игре с «Коламбусом» (3:2).
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