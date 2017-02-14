Хоккеисты «Аризоны» разгромили «Калгари» в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Аризоны Койотис» крупно обыграли «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая на льду «Калгари», завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Кристиан Дворак (23-я и 53-я минуты), а еще по шайбе забросили Мартин Ганзал (7), Джордан Мартинук (25) и Райан Уайт (32). Вратарь «Аризоны» Майк Смит отразил все 36 бросков по своим воротам.
В следующем матче «Аризона» 14 февраля на выезде встретится с «Эдмонтоном», а «Калгари» днем позже примет «Филадельфию».
|14.02.2017 05:00
|Регулярный чемпионат
|Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome)
|Калгари Флэймз
|0:5
|Аризона Койотс
|(0:1, 0:3, 0:1)
Главные тренеры
|Глен Гулутзан
|Дэйв Типпетт
Вратари
|Чед Джонсон 40:00 (Б. Эллиотт 40:00)
|Майк Смит
|1-й период
|Мартин Ганзал (Р. Врбата, М. Доми)
|06:45
|Кристиан Дворак
|09:15
|2-й период
|Кристиан Дворак (Б. Перлини, О. Экман-Ларссон)
|22:38
|Джордан Мартинук (К. Мерфи, Р. Уайт)
|24:04
|Райан Уайт (Л. Шенн, К. Дворак)
|31:08
|Джош Джурис
|35:07
|3-й период
|Кристиан Дворак (Ш. Доун, Л. Шенн)
|42:12
|47:30
|Крис Верстиг
|48:42
|Оливер Экман-Ларссон
|50:03
|Тобиас Ридер
|52:47
Статистика
|2
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Майк Смит (Аризона Койотс), К. Дворак (Аризона Койотс), Р. Уайт (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter