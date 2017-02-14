Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28764431/
14 февраля 2017, 8:01 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Аризоны» разгромили «Калгари» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Аризоны Койотис» крупно обыграли «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая на льду «Калгари», завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Кристиан Дворак (23-я и 53-я минуты), а еще по шайбе забросили Мартин Ганзал (7), Джордан Мартинук (25) и Райан Уайт (32). Вратарь «Аризоны» Майк Смит отразил все 36 бросков по своим воротам.

В следующем матче «Аризона» 14 февраля на выезде встретится с «Эдмонтоном», а «Калгари» днем позже примет «Филадельфию».

14.02.2017 05:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome)
Калгари Флэймз 0:5 Аризона Койотс
(0:1, 0:3, 0:1)
Главные тренеры
Глен Гулутзан Дэйв Типпетт
Вратари
Чед Джонсон 40:00 (Б. Эллиотт 40:00) Майк Смит
1-й период
Мартин Ганзал (Р. Врбата, М. Доми) 06:45
Кристиан Дворак 09:15
2-й период
Кристиан Дворак (Б. Перлини, О. Экман-Ларссон) 22:38
Джордан Мартинук (К. Мерфи, Р. Уайт) 24:04
Райан Уайт (Л. Шенн, К. Дворак) 31:08
Джош Джурис 35:07
3-й период
Кристиан Дворак (Ш. Доун, Л. Шенн) 42:12
47:30 Крис Верстиг
48:42
Оливер Экман-Ларссон 50:03
Тобиас Ридер 52:47
Статистика
2 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Майк Смит (Аризона Койотс), К. Дворак (Аризона Койотс), Р. Уайт (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Аризона Койотс
Новости Матчи Состав Статистика
Калгари Флэймз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами