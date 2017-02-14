Хоккеисты «Аризоны» разгромили «Калгари» в матче чемпионата НХЛ

Встреча, прошедшая на льду «Калгари», завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Кристиан Дворак (23-я и 53-я минуты), а еще по шайбе забросили Мартин Ганзал (7), Джордан Мартинук (25) и Райан Уайт (32). Вратарь «Аризоны» Майк Смит отразил все 36 бросков по своим воротам.

В следующем матче «Аризона» 14 февраля на выезде встретится с «Эдмонтоном», а «Калгари» днем позже примет «Филадельфию».