Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28764344/
14 февраля 2017, 7:58 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Двадцать сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Рейнджерс»

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

<em>МОСКВА 14 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеисты <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> проиграли Нью-Йорк Рейнджерс в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в понедельник на льду «Коламбуса», завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Дэн Джирарди (21-я минута), Кевин Хэйс (45) и Джимми Визи (54). У «Коламбуса» отличились Брендон Дубински (9) и Ник Фолиньо (52). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 20 бросков по своим воротам.

В следующем матче «Коламбус» 15 февраля примет «Торонто», а «Рейнджерс» днем позднее на выезде сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс».

14.02.2017 03:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Коламбус Блю Джэкетс 2:3 Нью-Йорк Рейнджерс
(1:0, 0:1, 1:2)
Главные тренеры
Джон Торторелла Ален Виньо
Вратари
Сергей Бобровский 58:14 Антти Раанта
1-й период
Павел Бучневич 06:12
08:12 Брэндон Дубински (Б. Саад, С. Джонс)
11:25 Джош Андерсон
16:40 Сэм Ганье
Кевин Клайн 19:30
2-й период
Дэн Джирарди (К. Хэйс, Дж. Миллер) 20:12
Оскар Линдберг 23:45
24:30 Бун Дженнер
Джей.Ти. Миллер 34:11
39:58 Дэвид Савар
3-й период
Кевин Хэйс 44:49
51:53 Ник Фолиньо (Д. Савар)
Джимми Веси (Д. Степан, Н. Холден) 53:28
53:46 Зак Веренски
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Веси (Нью-Йорк Рейнджерс), А. Раанта (Нью-Йорк Рейнджерс), Б. Дубински (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Йорк Рейнджерс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами