Двадцать сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Рейнджерс»

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Встреча, прошедшая в понедельник на льду «Коламбуса», завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Дэн Джирарди (21-я минута), Кевин Хэйс (45) и Джимми Визи (54). У «Коламбуса» отличились Брендон Дубински (9) и Ник Фолиньо (52). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 20 бросков по своим воротам.

В следующем матче «Коламбус» 15 февраля примет «Торонто», а «Рейнджерс» днем позднее на выезде сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс».