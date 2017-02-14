Двадцать сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Рейнджерс»
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в понедельник на льду «Коламбуса», завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Дэн Джирарди (21-я минута), Кевин Хэйс (45) и Джимми Визи (54). У «Коламбуса» отличились Брендон Дубински (9) и Ник Фолиньо (52). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 20 бросков по своим воротам.
В следующем матче «Коламбус» 15 февраля примет «Торонто», а «Рейнджерс» днем позднее на выезде сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс».
|14.02.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|Nationwide Arena
|Коламбус Блю Джэкетс
|2:3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|(1:0, 0:1, 1:2)
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Ален Виньо
Вратари
|Сергей Бобровский 58:14
|Антти Раанта
|1-й период
|Павел Бучневич
|06:12
|08:12
|Брэндон Дубински (Б. Саад, С. Джонс)
|11:25
|Джош Андерсон
|16:40
|Сэм Ганье
|Кевин Клайн
|19:30
|2-й период
|Дэн Джирарди (К. Хэйс, Дж. Миллер)
|20:12
|Оскар Линдберг
|23:45
|24:30
|Бун Дженнер
|Джей.Ти. Миллер
|34:11
|39:58
|Дэвид Савар
|3-й период
|Кевин Хэйс
|44:49
|51:53
|Ник Фолиньо (Д. Савар)
|Джимми Веси (Д. Степан, Н. Холден)
|53:28
|53:46
|Зак Веренски
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Дж. Веси (Нью-Йорк Рейнджерс), А. Раанта (Нью-Йорк Рейнджерс), Б. Дубински (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter