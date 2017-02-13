Майк Салливан: Малкин чувствует себя очень хорошо

Напомним, что Малкин получил повреждение нижней части тела и не играл с 24 января. Игрок уже возобновил тренировки. В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Ванкувером».

— Евгений чувствовал себя сегодня очень хорошо. Посмотрим, как он будет выглядеть на тренировке, — цитирует Салливана пресс-служба «Пингвинз».