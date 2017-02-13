Майк Салливан: Малкин чувствует себя очень хорошо
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сообщил, что российский нападающий Евгений Малкин чувствует себя хорошо.
Напомним, что Малкин получил повреждение нижней части тела и не играл с 24 января. Игрок уже возобновил тренировки. В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Ванкувером».
— Евгений чувствовал себя сегодня очень хорошо. Посмотрим, как он будет выглядеть на тренировке, — цитирует Салливана
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