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13 февраля 2017, 22:59 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Майк Салливан: Малкин чувствует себя очень хорошо

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сообщил, что российский нападающий Евгений Малкин чувствует себя хорошо.

Напомним, что Малкин получил повреждение нижней части тела и не играл с 24 января. Игрок уже возобновил тренировки. В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Ванкувером».

— Евгений чувствовал себя сегодня очень хорошо. Посмотрим, как он будет выглядеть на тренировке, — цитирует Салливана пресс-служба «Пингвинз».

Питтсбург Пингвинз
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