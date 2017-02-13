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13 февраля 2017, 20:51 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Вратарь Михаил Денисов признан третьей звездой недели в QMJHL

Вратарь клуба «Шавиниган» Михаил Денисов признан третьей звездой недели в QMJHL, сообщается на официальном сайте лиги.

18-летний голкипер выиграл два матча из трёх, в обеих победных играх он оставил свои ворота в неприкосновенности. В матче с «Сент-Джоном» он отразил 25 бросков по воротам, а в игре с «Галифаксом» — 28.

Молодой россиянин проводит в главной юниорской лиге Квебека второй сезон. В текущем сезоне он выиграл 25 матчей из 42 с процентом отражённых бросков 91,1 и коэффициентом надёжности 2,39.
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