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13 февраля 2017, 20:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Поминвилль, Аллен и Арвидссон — звёзды недели в НХЛ

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

<span class=error>НХЛ</span> определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Увеличить
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1. Джейсон Поминвилль (на фото), нападающий «Миннесота Уайлд». Стал лучшим бомбардиром недели, набрав 8 (2+6) очков, и помог своей команде выиграть три матча из четырёх.

2. Джейк Аллен, вратарь «Сент-Луис Блюз». Выиграл все три матча недели, пропуская в среднем по одной шайбе за игру и отразив 96,7% бросков. Кроме того, матч с «Оттава Сенаторз» Аллен провёл на ноль.

3. Виктор Арвидссон, нападающий «Нэшвилл Предаторз». Забросил пять шайб и сделал две голевые передачи в четырёх матчах недели, два из которых команда выиграла. В игре с «Флорида Пантерз» отметился хет-триком.

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