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1. Джейсон Поминвилль (на фото), нападающий «Миннесота Уайлд». Стал лучшим бомбардиром недели, набрав 8 (2+6) очков, и помог своей команде выиграть три матча из четырёх.



2. Джейк Аллен, вратарь «Сент-Луис Блюз». Выиграл все три матча недели, пропуская в среднем по одной шайбе за игру и отразив 96,7% бросков. Кроме того, матч с «Оттава Сенаторз» Аллен провёл на ноль.