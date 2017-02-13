«Эдмонтон» проявляет интерес к нападающему «Тампы» Бойлу
«Эдмонтон Ойлерз» проявляет интерес к нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брайану Бойлу. Об этом сообщает Edmonton Journal.
Генеральный менеджер клуба Питер Чиарелли приехал в Миннесоту, чтобы посетить матч «Уайлд» — «Тампа». Бойл станет неограниченно свободным агентом после этого сезона. Он провёл 50 матчей, в которых набрал 20 (13+7) очков, а также выигрывал более 50% вбрасываний.
Издание отмечает, что Бойлом также интересуются «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».
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