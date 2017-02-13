«Эдмонтон» проявляет интерес к нападающему «Тампы» Бойлу

Генеральный менеджер клуба Питер Чиарелли приехал в Миннесоту, чтобы посетить матч «Уайлд» — «Тампа». Бойл станет неограниченно свободным агентом после этого сезона. Он провёл 50 матчей, в которых набрал 20 (13+7) очков, а также выигрывал более 50% вбрасываний.



Издание отмечает, что Бойлом также интересуются «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».