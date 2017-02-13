Эрик Линдрос выставил на аукцион свою хоккейную атрибутику

ESPN сообщает, что после введения в Зал хоккейной славы организация попросила Линдроса предоставить часть атрибутики для музея. Разбирая вещи, хоккеист решил продать большую их часть.



«В первую очередь — мы переезжаем. Настало время расстаться с этими вещами. Надеюсь, людям они доставят радость так же, как когда-то и мне. Когда разбираешь эти вещи, у тебя возникают все воспоминания. Но иногда понимаешь, что настал момент идти дальше. Конечно, что-то я сохранил для своих детей, но с большей частью правильно будет расстаться», — сказал Линдрос.