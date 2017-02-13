Эрик Линдрос выставил на аукцион свою хоккейную атрибутику
Член Зала хоккейной славы, легендарный канадский хоккеист Эрик Линдрос выставил на
онлайн-аукцион свою хоккейную атрибутику: игровые джерси, коньки, шлемы, краги и клюшки, которые он использовал течение карьеры. Аукцион продлится до 7 марта.
ESPN сообщает, что после введения в Зал хоккейной славы организация попросила Линдроса предоставить часть атрибутики для музея. Разбирая вещи, хоккеист решил продать большую их часть.
«В первую очередь — мы переезжаем. Настало время расстаться с этими вещами. Надеюсь, людям они доставят радость так же, как
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