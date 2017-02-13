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13 февраля 2017, 20:37 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Эрик Линдрос выставил на аукцион свою хоккейную атрибутику

Член Зала хоккейной славы, легендарный канадский хоккеист Эрик Линдрос выставил на онлайн-аукцион свою хоккейную атрибутику: игровые джерси, коньки, шлемы, краги и клюшки, которые он использовал течение карьеры. Аукцион продлится до 7 марта.

ESPN сообщает, что после введения в Зал хоккейной славы организация попросила Линдроса предоставить часть атрибутики для музея. Разбирая вещи, хоккеист решил продать большую их часть.

«В первую очередь — мы переезжаем. Настало время расстаться с этими вещами. Надеюсь, людям они доставят радость так же, как когда-то и мне. Когда разбираешь эти вещи, у тебя возникают все воспоминания. Но иногда понимаешь, что настал момент идти дальше. Конечно, что-то я сохранил для своих детей, но с большей частью правильно будет расстаться», — сказал Линдрос.
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