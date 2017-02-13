Бестрофейные. Овечкин и ещё четыре звезды, достойные кубка Стэнли

Современный профессиональный спорт зачастую жесток и нелогичен, и такой трофей, как Кубок Стэнли, каждый год подтверждает это. Для того чтобы поднять над головой знаменитую Чашу имени лорда Стэнли Престонского, должно совпасть множество факторов: личный талант, мощная команда, понимающий тренер, наличие характера и воли, а кроме всего прочего — удача. Некоторые — например такие глыбы мирового хоккея, как Рэй Бурк или Доминик Гашек, — становились обладателями Кубка Стэнли лишь на излёте карьеры, когда лучшие годы остались позади. Другие яркие звёзды — например Павел Буре, Дэйл Хаверчук, Эрик Линдрос или Марсель Дионн — закончили карьеру, так и не получив заветных перстней чемпионов.



Среди нынешнего поколения ярких хоккейных личностей также есть игроки, чей талант неоспорим, но для заветной победы им постоянно чего-то не хватает. У каждого из них ещё осталось в запасе несколько лет, за которые эти звёзды будут иметь шанс снять с себя обидные ярлыки и увидеть свою фамилию в блеске победного серебра. Но смогут ли они это сделать?



н. Джо Торнтон, «Сан-Хосе Шаркс»

37-летний центрфорвард «акул» — один из лучших распасовщиков мирового хоккея. Уникальное видение площадки в совокупности с мягкостью рук, талантом диспетчера и полным отсутствием игрового эгоизма сделали Торнтона фигурой исторического масштаба: Джамбо Джо занимает 23-е место в списке лучших бомбардиров всех времён, имея неплохие шансы подняться в двадцатку. Есть в коллекции Джо золото Олимпиады и Кубка мира, и индивидуальные «Арт Росс» и «Харт Трофи», но за 19 лет выступлений в НХЛ главный командный трофей плеймейкер-бородач так и не потрогал.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">After 19 years, Joe Thornton finally gets the chance to play for the Stanley Cup! <a href="https://t.co/35bTreCU2S">pic.twitter.com/35bTreCU2S</a></p>— Bruin Up A Cup (@BruinUpACup) <a href="https://twitter.com/BruinUpACup/status/735677930647392262">May 26, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Наилучший шанс на победу у Торнтона был в прошлом сезоне, когда крепкие «акулы» дошли до финала, но там они уступили великолепному «Питтсбургу». Нынешний заход может стать одним из последних, поскольку после окончания сезона-2016/17 у Джо заканчивается контракт с «Шаркс», и ветеран может стать неограниченно свободным агентом. Судя по тому, как выглядит Торнтон в текущем регулярном чемпионате, его результативный баланс будет зафиксирован на отметке около 50 очков, а это значит, что рыночный интерес к центрфорварду сохранится. Конечно, рассчитывать на новый 7-миллионный контракт ветеран вряд ли сможет, но для него куда важнее денег будет перспектива побороться за тот трофей, которого пока нет в коллекции.



в. Хенрик Лундквист, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Недавно одержанная Лундквистом 400-я карьерная победа стала дополнительным поводом для разговоров о том, что главный хоккейный приз в коллекции Короля Хенрика пока отсутствует. Швед быстрее всех в истории добрался до отметки в четыре сотни победных матчей и стал третьим после Бродо и Тони Эспозито, кто сделал это в составе одного клуба. Однако результаты «Рейнджерс» не дают Лундквисту больших шансов на заветный трофей: наилучшая возможность у «синерубашечников» была в сезоне-2013/14, но тогда в финале Кубка Стэнли дорогу к вершине им преградил потрясающий «Лос-Анджелес».



2 марта Лундквисту исполнится 35 лет, и пока что швед не демонстрирует признаков возрастного спада, хотя текущий чемпионат получается неоднозначным — Хенрика нет в десятке лучших ни по проценту отражённых бросков, ни по голам, пропущенным в среднем за матч. Личный контракт у голкипера будет действовать ещё четыре сезона, но пока «рейнджеры» не выглядят командой, способной удивить, владея одной из «уайлд-кард».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Since the 2014 Stanley Cup Final, Lundqvist has yet to face the <a href="https://twitter.com/hashtag/LAKings?src=hash">#LAKings</a> again. He must be scarred for life. <a href="https://t.co/uLfHTy7r1y">pic.twitter.com/uLfHTy7r1y</a></p>— kayℓeigh. (@kayaubrianna) <a href="https://twitter.com/kayaubrianna/status/698306029851844612">February 13, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

н. Джером Игинла, «Колорадо Эвеланш»

Нынешний сезон стал для «Колорадо» непрекращающимся кошмаром: в августе со скандалом команду покинул главный тренер Патрик Руа, а травмы лидеров и игровые неудачи лишили «лавин» шансов на плей-офф уже к Новому году. Для 39-летнего Игинлы, который за свою карьеру выиграл золото МЧМ и взрослого чемпионата мира, стал олимпийским чемпионом и обладателем Кубка мира, этот год — последний по действующему контракту, а возможно, и последний в карьере.

Игинла уже заявил, что хочет играть в плей-офф, а потому готов отказаться от запрета на обмен и ждёт вариантов по сделке. Однако его статистика в чемпионате-2016/17 крайне невыразительна (7 голов и 8 передач в 53 матчах при показателе полезности «-18»), и сможет ли босс «Колорадо» Джо Сакик подыскать для Игги подходящий клуб — большой вопрос. В любом случае Джером уже забронировал себе место в Зале славы: он занимает 34-ю строчку в списке лучших бомбардиров всех времён, имея в активе два приза «Мориса Ришара», один «Арт Росс Трофи», один «Лестер Пирсон Эворд» и ещё три менее значимых индивидуальных трофея.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Jarome Iginla may waive his no-trade clause to take run at the Stanley Cup.<br><br>MORE ➡️ <a href="https://t.co/zqs9UjQf3l">https://t.co/zqs9UjQf3l</a> <a href="https://t.co/MPuZ5ZzDe2">pic.twitter.com/MPuZ5ZzDe2</a></p>— Sportsnet (@Sportsnet) <a href="https://twitter.com/Sportsnet/status/807774330876784640">December 11, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

в. Роберто Луонго, «Флорида Пантерз»

37-летний Луонго стремительно приближается к отметке в 1000 матчей за карьеру — сейчас на его счету 961 игра и пятое место в списке самых побеждающих голкиперов в истории (впереди только Бродо, Руа, Белфор и Джозеф). Два олимпийских золота, две победы на чемпионатах мира и победа на Кубке мира — таков послужной список Луонго, но, как и большинство хоккеистов из представленного списка, до финала Кубка Стэнли он доходил лишь один раз. Это было в сезоне-2010/11, когда «Ванкувер», за который играл Роберто, уступил Чашу «Бостону». Шансы нынешней «Флориды» на успех в плей-офф не слишком высоки, но в запасе у Луонго есть ещё пять сезонов действующего контракта.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Tim Thomas picking up Roberto Luongo at the airport: "Hey, want to try on my Stanley Cup ring? I won it in 2011." <a href="//t.co/LVgomhTCn3">pic.twitter.com/LVgomhTCn3</a></p>— Zach Peters (@zjpeters) <a href="https://twitter.com/zjpeters/status/440980769150754817">March 4, 2014</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

н. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»

31-летний Овечкин — самый молодой игрок в этом списке, и его шансы на долгожданную победу можно считать максимальными. О том, что один из самых ярких нападающих в истории хоккея до сих пор не выиграл главный приз, было сказано уже немало. Персональные достижения Великой восьмёрки велики и были официально признаны лигой, которая включила Александра в список 100 лучших игроков за всю историю НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате «Вашингтон» снова рвётся к очередному «Президент Трофи», но, согласно стратегии главного тренера Барри Тротца, Овечкину периодически включают экономичный режим, ограничивая игровое время. Главной целью остаётся Кубок Стэнли, побороться за который за предыдущие 11 сезонов у Овечкина не было возможности.



«В нынешнем сезоне “Вашингтон” не был командой, которая сделала фальстарт. В октябре и ноябре игра “Кэпиталз” совсем не поражала воображение: если бы это случилось, то “столичные” бы снова были под огнём насмешек», — отметил обозреватель ESPN Крейг Кастенс. А владелец клуба Тед Леонсис ещё год назад заявил о двухлетнем «окне», в пределах которого «Кэпиталз» должен попытаться выбить максимум: первый сезон этого отрезка был прошлым, в котором «Вашингтон» уступил дорогу будущему чемпиону «Питтсбургу». «Я говорил про это “окно”, но появление таких молодых игроков, как Бураковски, Кузнецов, Орлов и Врана может его расширить. У нас будет период обновления, потому что потолок зарплат — вещь жёсткая. Сейчас поколение Овечкина и Бекстрёма находится в расцвете сил», — отметил Леонсис.



Чем ближе будет плей-офф, тем сильнее будет давление и на команду, и на самого Овечкина, для которого этот год — одна из лучших возможностей убрать свою фамилию из списка не выигрывавших звёзд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">"It was a good year. When I win the Stanley Cup, I'll say it's my best year."<br><br>- Ovechkin, in 2008 <a href="https://t.co/S9cuFcHMUV">pic.twitter.com/S9cuFcHMUV</a></p>— Ovechkin Quotes (@OvechkinQuotes) <a href="https://twitter.com/OvechkinQuotes/status/791798964798586880">October 28, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>