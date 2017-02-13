Бестрофейные. Овечкин и ещё четыре звезды, достойные кубка Стэнли
Много звёздных хоккеистов никогда не выигрывали Чашу. Есть такие и среди нынешнего поколения звёзд, которым кубок Стэнли ещё не покорился.
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Современный профессиональный спорт зачастую жесток и нелогичен, и такой трофей, как Кубок Стэнли, каждый год подтверждает это. Для того чтобы поднять над головой знаменитую Чашу имени лорда Стэнли Престонского, должно совпасть множество факторов: личный талант, мощная команда, понимающий тренер, наличие характера и воли, а кроме всего прочего — удача. Некоторые — например такие глыбы мирового хоккея, как Рэй Бурк или Доминик Гашек, — становились обладателями Кубка Стэнли лишь на излёте карьеры, когда лучшие годы остались позади. Другие яркие звёзды — например Павел Буре, Дэйл Хаверчук, Эрик Линдрос или Марсель Дионн — закончили карьеру, так и не получив заветных перстней чемпионов.
Среди нынешнего поколения ярких хоккейных личностей также есть игроки, чей талант неоспорим, но для заветной победы им постоянно
н. Джо Торнтон, «Сан-Хосе Шаркс»
37-летний центрфорвард «акул» — один из лучших распасовщиков мирового хоккея. Уникальное видение площадки в совокупности с мягкостью рук, талантом диспетчера и полным отсутствием игрового эгоизма сделали Торнтона фигурой исторического масштаба: Джамбо Джо занимает 23-е место в списке лучших бомбардиров всех времён, имея неплохие шансы подняться в двадцатку. Есть в коллекции Джо золото Олимпиады и Кубка мира, и индивидуальные «Арт Росс» и «Харт Трофи», но за 19 лет выступлений в НХЛ главный командный трофей
Наилучший шанс на победу у Торнтона был в прошлом сезоне, когда крепкие «акулы» дошли до финала, но там они уступили великолепному «Питтсбургу». Нынешний заход может стать одним из последних, поскольку после окончания сезона-2016/17 у Джо заканчивается контракт с «Шаркс», и ветеран может стать неограниченно свободным агентом. Судя по тому, как выглядит Торнтон в текущем регулярном чемпионате, его результативный баланс будет зафиксирован на отметке около 50 очков, а это значит, что рыночный интерес к центрфорварду сохранится. Конечно, рассчитывать на новый 7-миллионный контракт ветеран вряд ли сможет, но для него куда важнее денег будет перспектива побороться за тот трофей, которого пока нет в коллекции.
в. Хенрик Лундквист, «Нью-Йорк Рейнджерс»
Недавно одержанная Лундквистом 400-я карьерная победа стала дополнительным поводом для разговоров о том, что главный хоккейный приз в коллекции Короля Хенрика пока отсутствует. Швед быстрее всех в истории добрался до отметки в четыре сотни победных матчей и стал третьим после Бродо и Тони Эспозито, кто сделал это в составе одного клуба. Однако результаты «Рейнджерс» не дают Лундквисту больших шансов на заветный трофей: наилучшая возможность у «синерубашечников» была в сезоне-2013/14, но тогда в финале Кубка Стэнли дорогу к вершине им преградил потрясающий «Лос-Анджелес».
2 марта Лундквисту исполнится 35 лет, и пока что швед не демонстрирует признаков возрастного спада, хотя текущий чемпионат получается неоднозначным — Хенрика нет в десятке лучших ни по проценту отражённых бросков, ни по голам, пропущенным в среднем за матч. Личный контракт у голкипера будет действовать ещё четыре сезона, но пока «рейнджеры» не выглядят командой, способной удивить, владея одной из «уайлд-кард».
н. Джером Игинла, «Колорадо Эвеланш»
Нынешний сезон стал для «Колорадо» непрекращающимся кошмаром: в августе со скандалом команду покинул главный тренер Патрик Руа, а травмы лидеров и игровые неудачи лишили «лавин» шансов на
Игинла уже заявил, что хочет играть в
в. Роберто Луонго, «Флорида Пантерз»
37-летний Луонго стремительно приближается к отметке в 1000 матчей за карьеру — сейчас на его счету 961 игра и пятое место в списке самых побеждающих голкиперов в истории (впереди только Бродо, Руа, Белфор и Джозеф). Два олимпийских золота, две победы на чемпионатах мира и победа на Кубке мира — таков послужной список Луонго, но, как и большинство хоккеистов из представленного списка, до финала Кубка Стэнли он доходил лишь один раз. Это было в сезоне-2010/11, когда «Ванкувер», за который играл Роберто, уступил Чашу «Бостону». Шансы нынешней «Флориды» на успех в
н. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»
31-летний Овечкин — самый молодой игрок в этом списке, и его шансы на долгожданную победу можно считать максимальными. О том, что один из самых ярких нападающих в истории хоккея до сих пор не выиграл главный приз, было сказано уже немало. Персональные достижения Великой восьмёрки велики и были официально признаны лигой, которая включила Александра в список 100 лучших игроков за всю историю НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате «Вашингтон» снова рвётся к очередному «Президент Трофи», но, согласно стратегии главного тренера Барри Тротца, Овечкину периодически включают экономичный режим, ограничивая игровое время. Главной целью остаётся Кубок Стэнли, побороться за который за предыдущие 11 сезонов у Овечкина не было возможности.
«В нынешнем сезоне “Вашингтон” не был командой, которая сделала фальстарт. В октябре и ноябре игра “Кэпиталз” совсем не поражала воображение: если бы это случилось, то “столичные” бы снова были под огнём насмешек», — отметил обозреватель ESPN Крейг Кастенс. А владелец клуба Тед Леонсис ещё год назад заявил о двухлетнем «окне», в пределах которого «Кэпиталз» должен попытаться выбить максимум: первый сезон этого отрезка был прошлым, в котором «Вашингтон» уступил дорогу будущему чемпиону «Питтсбургу». «Я говорил про это “окно”, но появление таких молодых игроков, как Бураковски, Кузнецов, Орлов и Врана может его расширить. У нас будет период обновления, потому что потолок зарплат — вещь жёсткая. Сейчас поколение Овечкина и Бекстрёма находится в расцвете сил», — отметил Леонсис.
Чем ближе будет
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