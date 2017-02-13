Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28760327/
13 февраля 2017, 18:54 | Хоккей: НХЛ | БЕЛТА

Белорусский хоккеист Степан Фальковский лидирует в списке снайперов среди защитников в лиге ECHL

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Степан Фальковский лидирует в списке снайперов среди защитников в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Воспитанник минской Юности в текущем сезоне выступает за океаном в <span class=error>ECHL</span> за клуб Андирондак. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Воспитанник минской «Юности» в текущем сезоне выступает за океаном в ECHL за клуб «Андирондак». В последних матчах хоккеист находится в неплохой форме, а в прошедшей игре 12 февраля с «Манчестером» (10:4) дважды поразил ворота соперника и вышел на первое место в лиге среди защитников по количеству голов — 24 очка (15 шайб и 9 передач).

Клуб Степана Фальковского занимает в лиге ECHL пятое место. Ранее белорус, рост которого 200 см, выступал в лиге Онтарио (OHL) за «Оттаву 67». Летом 2016-го он находился в тренировочном лагере клуба НХЛ «Калгари», но не прошел в основной состав команды.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
10 февраля

Идеи ко Дню всех влюбленных: покатушки на хаски, домашний квест и музыкальный курьер

Житель Каменецкого района закупился в магазине на сувенирные $100

Гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля 2017 года