Белорусский хоккеист Степан Фальковский лидирует в списке снайперов среди защитников в лиге ECHL

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Воспитанник минской «Юности» в текущем сезоне выступает за океаном в ECHL за клуб «Андирондак». В последних матчах хоккеист находится в неплохой форме, а в прошедшей игре 12 февраля с «Манчестером» (10:4) дважды поразил ворота соперника и вышел на первое место в лиге среди защитников по количеству голов — 24 очка (15 шайб и 9 передач).

Клуб Степана Фальковского занимает в лиге ECHL пятое место. Ранее белорус, рост которого 200 см, выступал в лиге Онтарио (OHL) за «Оттаву 67». Летом 2016-го он находился в тренировочном лагере клуба НХЛ «Калгари», но не прошел в основной состав команды.