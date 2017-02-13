Задоров и Трямкин: русские богатыри в НХЛ

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ПО ЗАВЕТАМ КАСПАРАЙТИСА

«Главная проблема российского хоккея, считаю, в том, что защитников нет — причём именно играющих в таком стиле, как Юшкевич, Житник, Константинов, или я. Не то что грубиянов, но агрессивных, тех, кто мог “наварить”, — сетовал год назад один из самых жестких защитников в истории российского хоккея Дарюс Каспарайтис. — Один Емелин остался, кто в силовой хоккей играет».

Многое поменялось с тех пор, как мы последний раз видели Каспера на льду. Руководство лиги теперь только и говорит, что о повышении результативности (а следовательно — зрелищности, а следовательно — доходов) и уменьшении травматичности (а следовательно — судебных исков). Силовые защитники, не набирающие очков (а следовательно — ухудшающие статистику по обоим пунктам), в такой парадигме не слишком-то нужны. Пришедшие на смену поколению Житника и Каспарайтиса больше заинтересованы в том, чтобы набирать очки, а не в том, чтобы мешать сопернику.

Тем удивительнее, что в рядах российских защитников таких игроков за последнее время ощутимо прибыло: два Никиты — Задоров и Трямкин — впечатляют в этом сезоне в первую очередь жесткой борьбой и зрелищными силовыми приемами. И хотя Иван Проворов, который, к слову, и сам не прочь иногда приложить соперника, — наше все, эти парни, вероятно, не менее важная часть будущего российского хоккея.

Двухметровый Трямкин, нареченный Здено Харой версии 2.0 задолго до дебюта в НХЛ, считает, что вполне может превзойти знаменитого словака. В сущности, у него для этого все есть: огромные габариты, отличное катание и сумасшедший бросок. Задоров, конечно, до Хары немного не дотягивает (всего 196 см), но после недавнего силового приема против Марка Шайфли заслужил вполне справедливые сравнения с Дастином Бафлином, регулярно занимающим самые высокие места во всевозможных рейтингах ледовой жесткости.

Первый «всегда не против сыграть в тело», второму и вовсе «нравится бить соперников» — и оба в этом сезоне, пусть и не без приключений, смогли закрепиться в основе своих клубов.

Они шли к этому параллельно, хотя и совсем разными путями. В то время как Задоров, выбранный на драфте 2013 года под общим 16-м номером, считал, что достоин места повыше, Трямкину второй год никто не уделял никакого внимания. И когда следующим летом его выбрали в третьем раунде после Брэндона Хикки и Алекса Лихтуниеми (кто это вообще такие?), он был рад самому факту: его выбрали.

Между драфтами они успели встретиться на бронзовом молодежном чемпионате мира. Задоров забросил четыре шайбы, попал в символическую сборную, получил массу восторженных отзывов и покидал турнир триумфатором. Трямкин же просто «хорошо себя проявил».

«ПОЧЕМУ У ВАС НЕТ ФУТБОЛОК ТРЯМКИНА?»

Тем не менее, следующие три года им обоим предстояло курсировать между лигами, правда, немного разными. В то время как Трямкин в Екатеринбурге менял взрослый «Автомобилист» на молодежный «Авто», Задоров появлялся то в НХЛ, то в юниорской лиге Онтарио, то в АХЛ.

И хотя подобное вполне нормально для молодых игроков, от Задорова все-таки ждали большего, особенно после того, как он стремительно завоевал симпатии Теда Нолана и пробился в основу «Баффало». Но собственная психология и неудачные стечения обстоятельств, вроде поездки в Доминикану, не позволили Никите сходу закрепиться. От Трямкина ждали чуть меньшего даже после удачного выступления в «Автомобилисте», и еще прошлой осенью, после отказа от «ссылки» в АХЛ, многие пророчили ему бесславное завершение короткого заокеанского этапа и скорое возвращение в родной Екатеринбург. Но он настоял на своем.

И пусть не без сложностей, но к середине сезона Трямкин не только закрепился в основе «Кэнакс», но и настолько полюбился канадским болельщикам, что они обрушили на официальный магазин клуба настоящую атаку с вопросом: «Почему, черт побери, у вас до сих пор нет футболок Трямкина?» Желание приобрести такую футболку за пару дней подтвердило более тысячи человек. История зашла так далеко, что вопрос был задан президенту клуба Тревору Линдону в прямом эфире канадского телевидения.

Задоров, в свою очередь, набирает популярность в Колорадо. «Зи сегодня доминировал на площадке: он отлично управлялся с шайбой и провел несколько отличных силовых приемов, — сказал после недавнего матча с “Виннипегом” (того самого, где пострадал Шайфли) одноклубник Никиты Джером Игинла, — Такие вещи нравятся зрителям. И заряжают энергией всю команду».

Да-да, мистер Бэттман, зрители ходят на хоккей не только ради заброшенных шайб. Большие парни, на полном ходу впечатывающие соперников в борты, нравятся им не меньше.

В этом сезоне Задоров в среднем проводит 2,7 силовых приемов за игру, Трямкин — 2,4. Больше (и не то, чтобы слишком сильно) из российских защитников только у Емелина — 3.0. И, похоже, скоро эти двое отнимут у него статус самого (или даже единственного) жесткого российского защитника. Тем более что никто из них не уклоняется от драк за спинами партнеров.

И пусть они не набирают много очков. И пусть, когда мы говорим о молодых защитниках, мы в первую очередь вспоминаем Проворова и Сергачева. Но, если прав Каспарайтис, эти парни — не менее важная часть нашего будущего.