«Бостон» зажигает без Жюльена, «Монреаль» угодил в пике

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ПОРАЖЕНИЕ

«Детройт» проиграл четвертый матч подряд и остался на последнем месте в Восточной конференции. Мотивация в матче с «Миннесотой» у «Крыльев» была зашкаливающая — это была первая игра, которую команда провела без Майка Илича, память о котором почтили в начале встречи. Борьба за плей-офф с каждым матчем становится все безнадежнее, но «Ред Уингз» продолжают биться, чем заслуживают уважение. Но ни кончина отца команды, ни необходимость в любых очках не могла помочь «Детройту» в матче с хладнокровной машиной «Миннесоты».

«Уайлд» по-прежнему производят впечатление самой сбалансированной и управляемой команды в лиге. Долгое время лидеры команды производили впечатление не самых морально устойчивых игроков, но сейчас, похоже, с психологией у «Миннесоты» полный порядок. А если представить молодежь, которая в скором времени вольется в ее состав, — Капризова, Люка Канина, Джоэля Эрикссона Эка — то становится ясно, что в лидеры Западной конференции команда вошла всерьез и надолго.

В матче с «Детройтом» она в очередной раз показала, за счет чего преобразилась в этом сезоне. «Дикари» преуспевают в игре без шайбы, навязывая сопернику любого класса борьбу, от которой взвоет самый техничный вингер. Команда отлично разрушает чужую игру. Причем складывается впечатление, что сама она выкладывается даже не на 85 процентов.

«Миннесота», как и многие команды, отошла от практики игры в топ-6, предпочитая ей топ-9. Три первые тройки «Дикарей» преуспевают в разрушении, но и в нападении верхние звенья могут все. Красивые атаки с ходу с игрой в пас или позиционное нападение с мусорными шайбами с добивания — «Уайлд» аккуратно распоряжаются своими шансами, не давая сопернику поднять голову. Даже когда «Детройт» в третьем периоде почти полностью задавил хозяев, те пресекли все их попытки отыграться за пять минут, лишь чуть-чуть прибавив в агрессии и в скорости.

Именно скорости не хватало защитникам «Детройта» в первую очередь. Крунвалль стареет, кажется, с каждым матчем, Смит просто отстает от топ-соперников на голову, а Йенсен во встрече с «Миннесотой» напривозил на несколько игр вперед. Из нападающих вернуться в свою зону может только Зеттерберг, который заканчивает смены последним из тройки. Капитан «Детройта», несмотря на возраст, выдерживает самое большое среди форвардов игровое время, и именно его звено доставило «Уайлд» больше всего проблем.

Негласно считается, что, мол, «Ред Уингз» тянет на себе один Зеттерберг, а остальные нападающие вообще не могут числиться в первых звеньях команды. Но почти все форварды играют со стопроцентной отдачей, и пусть их техническое мастерство не максимальное, выше «Детройта» в таблице находятся команды, у которых куда большие проблемы с составом. Атанисиу в последних матчах выжигает искры из-под лезвий, Манта проводит приличный сезон, да и Татар производит впечатление неугомонного вингера. Команда выглядит «непричесанной», в ее игре не хватает мысли и четкости, но с настроем у игроков пока, на удивление, очень неплохо.

ПЕРЕМЕНЫ

«Бостон», подобно «Детройту» производивший впечатление неорганизованной команды, после увольнения Клода Жюльена расцвел и побежал вперед. В самом принципиальном матче НХЛ, который на протяжении столетия напоминает мясорубку и ссорит между собой целые семьи, «Брюинз» показали лучший хоккей в сезоне.

«Мишки» выиграли третий матч из трех под руководством Брюса Кэссиди, и контраст между старым и новым «Бостоном» просто разительный. Как «Айлендерс» воспрянули после отставки Капуано, так и у «Брюинз» на подъеме забегали все звенья и, что самое главное, стала заметна молодежь. 21-летний словак Петер Цегларик набрал первые очки в лиге, во втором матче подряд бомбил Фрэнк Ватрано, постоянно обостряющий и лезущий на ворота.

50 процентов шайбы Ватрано принадлежит Давиду Пастрняку, который постоянно творит с шайбой что-то невероятное. Чех деклассировал Болье и отдал незрячую передачу на Крейчи, и именно благодаря Пастрняку этот гол войдет в топ недели. Интересно, насколько хватит у «Бостона» такого настроя, но, самое главное, стало ясно, что технически эта команда, несмотря на не самую сильную оборону, все-таки до сих пор способна на многое.

«Монреаль» же продолжает катиться с горки, и только слабость «Атлантики» помогает «Хабам» держаться на верхушке дивизиона. Первый матч с начала января провел Брэндан Галлахер, но атаке гостей это не особо помогло — они не забили в третий раз за последние пять матчей. По скорости хоккеисты «Монреаля» не уступает сопернику, но, получая шайбу, они впадают в ступор. В лучшем случае игроки банально входят в зону через вброс, а в худшем — теряют шайбу еще на чужой синей, совершая неприличное количество брака в передачах. Когда лазарет команды ломился от травм, «Хабс» и то показывали более вразумительную игру, чем сейчас, в полном боевом составе.

ЗАЩИТНИК

Кажется, с «Норрис Трофи» в этом сезоне все окончательно понятно. Брент Бернс стал первым защитником за 24 года, забросившим 16 шайб на выезде, но, в отличие от недавнего триумфатора Эрика Карлссона, Бернс не в пример надежнее играет в своей зоне. Раз уж «Норрис» дают теперь за бомбардирские успехи, пусть лучше его обладателем станет один из самых харизматичных игроков лиги. В моменте с первой шайбой защитник «Сан-Хосе» образцово накрыл шайбу на чужой синей и по-царски бросил с кистей.

ЦИФРЫ

«Брюинз» обыграли «Канадиенс» дома впервые за десять матчей — последний раз это случалось в январе 2012 года.

Защитник «Бостона» Здено Хара забросил седьмую шайбу в меньшинстве в карьере, он находится на первом месте по этому показателю среди всех действующих защитников НХЛ.

Первую победу в карьере над «Монреалем» на домашнем льду одержал голкипер «Бостона» Туукка Раск. До сегодняшнего матча финн шел по безрадостному домашнему графику «0−9−3». Также Раск оформил 36-й «шатаут» в карьере, выйдя на второе место в истории «Бостона» по этому показателю. Он обошел Фрэнка Бримсека по прозвищу «Мистер Зеро» с его 35 «сухарями».

Защитник «Нэшвилла» Пи. Кей. Суббан набрал 300-е очко в карьере, отдав две результативные передачи в матче с «Далласом».

Сам «Нэшвилл» забросил пять безответных шайб «Звездам», отыгравшись со счета 0:3.

26-летний нападающий «Айлендерс» Андерс Ли во второй раз в карьере преодолел отметку в 20 шайб за сезоне, оформив дубль в матче против «Колорадо», который потерпел уже 36-е поражение в сезоне.

Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник одержал 31-ю победу в сезоне и возглавил НХЛ по этому показателю.