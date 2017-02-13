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13 февраля 2017, 12:17 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Денис Смирнов — первая звезда матча регулярного чемпионата NCAA

Нападающий клуба Penn State University Денис Смирнов признан первой звездой матча регулярного чемпионата NCAA с Wisconsin.

Команда Смирнова одержала победу в матче регулярного чемпионата NCAA со счётом 5:2. Об этом информирует официальный сайт NCAA.

В текущем сезоне российский нападающий провёл 26 матчей регулярного чемпионата NCAA и набрал в них 34 очка. На счету Смирнова 14 заброшенных шайб и 20 голевых передач. Ранее российский хоккеист выступал в USHL, где провёл три сезона.
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