Команда Смирнова одержала победу в матче регулярного чемпионата NCAA со счётом 5:2. Об этом информирует официальный сайт NCAA.



В текущем сезоне российский нападающий провёл 26 матчей регулярного чемпионата NCAA и набрал в них 34 очка. На счету Смирнова 14 заброшенных шайб и 20 голевых передач. Ранее российский хоккеист выступал в USHL, где провёл три сезона.