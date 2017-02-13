Нюквисту грозит дисквалификация за удар в лицо Спаржона
Нападающему «Детройт Ред Уингз» Густаво Нюквисту предложено явиться на слушание за удар, нанесённый высоко поднятой клюшкой в лицо защитнику «Миннесоты Уайлд» Джареду Спаржону.
За этот фол шведский игрок получил двойной малый штраф, но департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги может ужесточить наказание. Ранее в карьере Нюквиста дисквалификаций в Национальной хоккейной лиге не было.
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