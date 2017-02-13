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13 февраля 2017, 11:36 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Туукка Раск: Не покину «Бостон» ради Олимпиады, если не будет разрешения

Финский вратарь «Бостона» Туукка Раск подчеркнул, что ему было бы приятно поучаствовать в Олимпийских играх 2018 года.

При этом голкипер не намерен покидать команду ради сборной, если НХЛ и МОК не договорятся об участии хоккеистов Лиги в Играх-2018.

— Олимпиада — важное событие в мире спорта. Игроки наслаждаются этим — и индивидуально, и как члены национальной команды, — приводит ESPN слова Раска. — Приятно выступать на Играх, но я понимаю и другую сторону вопроса.

Руководство не хочет приостанавливать розыгрыш НХЛ на три недели в самый разгар регулярки. Овечкин сказал, что намерен поехать на Олимпиаду? Я останусь в «Бостоне», если клубы не получат разрешение.

Бостон Брюинз
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