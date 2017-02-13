Соколов набрал 3 очка в матче OHL, Голдобин — 1-я звезда матча АХЛ
Форвард «Садбери» Дмитрий Соколов набрал 3 (2+1) очка в матче с «Оттавой 67» и был назван первой звездой матча.
Россиянин с 38 голами
Форвард «Сан-Хосе Барракуда» Николай Голдобин был признан первой звездой матча с «Онтарио Рейн» (4:1). Во втором периоде россиянин забросил 12-ю шайбу в сезоне, ставшую в итоге победной в матче. Всего у Голдобина 34 (12+22) очка в 42 матчах при показателе полезности «+2».
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