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13 февраля 2017, 10:01 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бёрнс, Йоси и Ледди — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Третьей звездой был назван Ник Ледди из «Нью-Йорк Айлендерс», набравший 3 (1+2) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:1).

Второй звездой стал игрок обороны Роман Йоси из «Нэшвилл Предаторз», на счету которого дубль в матче с «Даллас Старз» (5:3).

Первой звездой признан защитник Брент Бёрнс из «Сан-Хосе Шаркс», в активе которого два гола в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).
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