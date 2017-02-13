Бёрнс, Йоси и Ледди — звёзды дня в НХЛ
Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой был назван Ник Ледди из «Нью-Йорк Айлендерс», набравший 3 (1+2) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:1).
Второй звездой стал игрок обороны Роман Йоси из «Нэшвилл Предаторз», на счету которого дубль в матче с «Даллас Старз» (5:3).
Первой звездой признан защитник Брент Бёрнс из «Сан-Хосе Шаркс», в активе которого два гола в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).
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