Третьей звездой был назван Ник Ледди из «Нью-Йорк Айлендерс», набравший 3 (1+2) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:1).



Второй звездой стал игрок обороны Роман Йоси из «Нэшвилл Предаторз», на счету которого дубль в матче с «Даллас Старз» (5:3).



Первой звездой признан защитник Брент Бёрнс из «Сан-Хосе Шаркс», в активе которого два гола в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).