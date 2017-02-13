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13 февраля 2017, 9:32 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Галиев набрал 8 очков в 6 матчах АХЛ, Бабенко набрал 9 очков в 7 матчах WHL

Форвард «Херши» Станислав Галиев в последних 6 матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги набрал 8 (4+4) очков.

Всего в 30 играх сезона на счету 25-летнего россиянина из фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» 23 (12+11) очка.

Форвард «Летбриджа» Егор Бабенко в последних 7 матчах в Западной хоккейной лиге набрал 9 (4+5) очков. Всего в 51 игре сезона на счету 20-летнего россиянина 44 (19+25) очка. В июле Бабенко тренировался в лагере проспектов «Аризона Койотс». Игрок не задрафтован.
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