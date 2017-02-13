«Бостон» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ, Раск отразил 25 бросков и сделал шатаут
МОСКВА, 13 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Бостона» победили «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Адам Маккуэйд (на 9-й минуте), Здено Хара (26), Давид Крейчи (36) и Фрэнк Ватрано (46). Голкипер «Бостона» Туукка Раск отразил 25 бросков и был признан первой звездой матча.
Передача российского защитника Федора Тютина не спасла «Колорадо» от поражения в гостевом матче с «Айлендерс». Команда из
Результаты других матчей:
«Баффало» — «Ванкувер» — 2:4 (2:2, 0:2, 0:0),
«Нэшвилл» — «Даллас» — 5:3 (0:2, 1:1, 4:0).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter