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13 февраля 2017, 7:57 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Бостон» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ, Раск отразил 25 бросков и сделал шатаут

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Бостона» победили «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Адам Маккуэйд (на 9-й минуте), Здено Хара (26), Давид Крейчи (36) и Фрэнк Ватрано (46). Голкипер «Бостона» Туукка Раск отразил 25 бросков и был признан первой звездой матча.

Передача российского защитника Федора Тютина не спасла «Колорадо» от поражения в гостевом матче с «Айлендерс». Команда из Нью-Йорка победила со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).

Результаты других матчей:

«Баффало» — «Ванкувер» — 2:4 (2:2, 0:2, 0:0),

«Нэшвилл» — «Даллас» — 5:3 (0:2, 1:1, 4:0).

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