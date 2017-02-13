Хоккеисты «Миннесоты» на своем льду обыграли «Детройт» в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 13 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» на своем льду обыграли «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась победой «Миннесоты» со счетом 6:3 (2:0, 1:2, 3:1). В составе победителей дубль оформил Зак Паризе (44-я и 51-я минуты), еще по шайбе забросили Микаэль Гранлунд (14), Нино Нидеррайтер (16), Чарли Койл (35) и Кристиан Фолин (48). У «Детройта» отличились Энтони Манта (27), Хенрик Зеттерберг (36) и Андреас Атанасиу (45).
«Миннесота» набрала 80 очков после 55 игр и занимает первое место в таблице Западной конференции. «Детройт» с 54 баллами после 56 матчей идет последним на Востоке.
Следующий матч «Миннесота» проведет дома 14 февраля против «Анахайма». «Детройт», потерпевший четвертое поражение подряд, днем позже примет «Сент-Луис Блюз».
|12.02.2017 23:00
|Зрители 19141
|Регулярный чемпионат
|Xcel Energy Center
|Миннесота Уайлд
|6:3
|Детройт Ред Уингз
|(2:0, 1:2, 3:1)
Главные тренеры
|Брюс Будро
|Джефф Блэшилл
Вратари
|Деван Дубник
|Джаред Коро
|1-й период
|Майк Грин
|11:07
|13:01
|Микаэль Гранлунд (М. Койву, Г. Олофссон)
|14:13
|Крис Стюарт
|Густав Нюквист
|14:13
|Густав Нюквист
|14:13
|15:47
|Нино Нидеррайтер (М. Койву, Н. Проссер)
|Дэнни Декейсер
|19:35
|2-й период
|Энтони Манта (Г. Нюквист, К. Улле)
|26:56
|34:14
|Чарли Койл (Дж. Поминвилль, Г. Олофссон)
|Хенрик Зеттерберг (К. Улле, Э. Манта)
|35:39
|3-й период
|43:59
|Зак Паризе (Дж. Поминвилль)
|Андреас Атанасиу (Н. Дженсен, Н. Крунвалль)
|44:34
|47:20
|Кристиан Фолин (Ч. Койл)
|Ксавье Улле
|50:06
|50:50
|Зак Паризе (Э. Стаал, Дж. Сперджен)
|54:53
|Нино Нидеррайтер
Статистика
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|М. Койву (Миннесота Уайлд), З. Паризе (Миннесота Уайлд), Г. Олофссон (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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