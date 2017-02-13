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13 февраля 2017, 7:56 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Миннесоты» на своем льду обыграли «Детройт» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» на своем льду обыграли «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась победой «Миннесоты» со счетом 6:3 (2:0, 1:2, 3:1). В составе победителей дубль оформил Зак Паризе (44-я и 51-я минуты), еще по шайбе забросили Микаэль Гранлунд (14), Нино Нидеррайтер (16), Чарли Койл (35) и Кристиан Фолин (48). У «Детройта» отличились Энтони Манта (27), Хенрик Зеттерберг (36) и Андреас Атанасиу (45).

«Миннесота» набрала 80 очков после 55 игр и занимает первое место в таблице Западной конференции. «Детройт» с 54 баллами после 56 матчей идет последним на Востоке.

Следующий матч «Миннесота» проведет дома 14 февраля против «Анахайма». «Детройт», потерпевший четвертое поражение подряд, днем позже примет «Сент-Луис Блюз».

12.02.2017 23:00 Зрители 19141 Регулярный чемпионат Xcel Energy Center
Миннесота Уайлд 6:3 Детройт Ред Уингз
(2:0, 1:2, 3:1)
Главные тренеры
Брюс Будро Джефф Блэшилл
Вратари
Деван Дубник Джаред Коро
1-й период
Майк Грин 11:07
13:01 Микаэль Гранлунд (М. Койву, Г. Олофссон)
14:13 Крис Стюарт
Густав Нюквист 14:13
Густав Нюквист 14:13
15:47 Нино Нидеррайтер (М. Койву, Н. Проссер)
Дэнни Декейсер 19:35
2-й период
Энтони Манта (Г. Нюквист, К. Улле) 26:56
34:14 Чарли Койл (Дж. Поминвилль, Г. Олофссон)
Хенрик Зеттерберг (К. Улле, Э. Манта) 35:39
3-й период
43:59 Зак Паризе (Дж. Поминвилль)
Андреас Атанасиу (Н. Дженсен, Н. Крунвалль) 44:34
47:20 Кристиан Фолин (Ч. Койл)
Ксавье Улле 50:06
50:50 Зак Паризе (Э. Стаал, Дж. Сперджен)
54:53 Нино Нидеррайтер
Статистика
4 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Койву (Миннесота Уайлд), З. Паризе (Миннесота Уайлд), Г. Олофссон (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Миннесота Уайлд
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