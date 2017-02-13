Хоккеисты «Миннесоты» на своем льду обыграли «Детройт» в матче чемпионата НХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась победой «Миннесоты» со счетом 6:3 (2:0, 1:2, 3:1). В составе победителей дубль оформил Зак Паризе (44-я и 51-я минуты), еще по шайбе забросили Микаэль Гранлунд (14), Нино Нидеррайтер (16), Чарли Койл (35) и Кристиан Фолин (48). У «Детройта» отличились Энтони Манта (27), Хенрик Зеттерберг (36) и Андреас Атанасиу (45).

«Миннесота» набрала 80 очков после 55 игр и занимает первое место в таблице Западной конференции. «Детройт» с 54 баллами после 56 матчей идет последним на Востоке.

Следующий матч «Миннесота» проведет дома 14 февраля против «Анахайма». «Детройт», потерпевший четвертое поражение подряд, днем позже примет «Сент-Луис Блюз».