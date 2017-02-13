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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28749518/
13 февраля 2017, 3:00 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Две шайбы Бернса помогли «Сан-Хосе» обыграть на выезде «Нью-Джерси»

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) в пользу «Сан-Хосе». В составе победителей дублем отметился Брент Бернс (23-я и 28-я минуты), также отличились Джо Торнтон (32) и Томаш Гертл (59). Единственную шайбу «Нью-Джерси» забросил Пьер Паренто (12).

После этой победы «Сан-Хосе» набрал 73 очка и идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, а также возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Нью-Джерси» с 56 очками располагается на 14-й строчке в таблице Восточной конференции.

12.02.2017 20:30 Регулярный чемпионат Prudential Center
Нью-Джерси Дэвилз 1:4 Сан-Хосе Шаркс
(1:0, 0:3, 0:1)
Главные тренеры
Джон Хайнс Питер Дебур
Вратари
Кори Шнайдер 57:31 (К. Шнайдер 58:36) Мартин Джонс
1-й период
Кевин Лабанк 02:19
04:59 Якоб Юсефсон
08:10 Джозеф Бландизи
08:28 Бен Лавджой
11:42 Пьер-Александр Паренто (Т. Холл, Я. Юсефсон)
14:42 Сергей Калинин
Логан Кутюр 16:10
2-й период
Брент Бернс (Джо Торнтон, П. Мартин) 22:27
Брент Бернс (Джо Павелски, К. Лабанк) 27:46
Джо Торнтон (М-Э. Власик, К. Лабанк) 31:22
33:15 Сет Хелгесон
Майкл Хэйли 33:15
34:43 Адам Хенрик
3-й период
54:47 Пьер-Александр Паренто
Томаш Хертл (Дж. Браун, Дж. Уорд) п.в. 58:36
Статистика
17 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс), Джо Торнтон (Сан-Хосе Шаркс), К. Лабанк (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
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