Две шайбы Бернса помогли «Сан-Хосе» обыграть на выезде «Нью-Джерси»

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) в пользу «Сан-Хосе». В составе победителей дублем отметился Брент Бернс (23-я и 28-я минуты), также отличились Джо Торнтон (32) и Томаш Гертл (59). Единственную шайбу «Нью-Джерси» забросил Пьер Паренто (12).

После этой победы «Сан-Хосе» набрал 73 очка и идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, а также возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Нью-Джерси» с 56 очками располагается на 14-й строчке в таблице Восточной конференции.