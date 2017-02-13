Две шайбы Бернса помогли «Сан-Хосе» обыграть на выезде «Нью-Джерси»
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) в пользу «Сан-Хосе». В составе победителей дублем отметился Брент Бернс (23-я и 28-я минуты), также отличились Джо Торнтон (32) и Томаш Гертл (59). Единственную шайбу «Нью-Джерси» забросил Пьер Паренто (12).
После этой победы «Сан-Хосе» набрал 73 очка и идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, а также возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Нью-Джерси» с 56 очками располагается на 14-й строчке в таблице Восточной конференции.
|12.02.2017 20:30
|Регулярный чемпионат
|Prudential Center
|Нью-Джерси Дэвилз
|1:4
|Сан-Хосе Шаркс
|(1:0, 0:3, 0:1)
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Питер Дебур
Вратари
|Кори Шнайдер 57:31 (К. Шнайдер 58:36)
|Мартин Джонс
|1-й период
|Кевин Лабанк
|02:19
|04:59
|Якоб Юсефсон
|08:10
|Джозеф Бландизи
|08:28
|Бен Лавджой
|11:42
|Пьер-Александр Паренто (Т. Холл, Я. Юсефсон)
|14:42
|Сергей Калинин
|Логан Кутюр
|16:10
|2-й период
|Брент Бернс (Джо Торнтон, П. Мартин)
|22:27
|Брент Бернс (Джо Павелски, К. Лабанк)
|27:46
|Джо Торнтон (М-Э. Власик, К. Лабанк)
|31:22
|33:15
|Сет Хелгесон
|Майкл Хэйли
|33:15
|34:43
|Адам Хенрик
|3-й период
|54:47
|Пьер-Александр Паренто
|Томаш Хертл (Дж. Браун, Дж. Уорд)
|п.в.
|58:36
Статистика
|17
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс), Джо Торнтон (Сан-Хосе Шаркс), К. Лабанк (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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