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12 февраля 2017, 15:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Генменеджеры НХЛ обсудят изменение правил офсайда для повышения результативности

Генеральные менеджеры клубов НХЛ собираются обсудить изменение правил офсайда с целью повышения результативности, сообщает Sportsnet.

Встреча состоится в следующем месяце.

«Я думаю, у возможности изменения правил офсайда есть большая поддержка», — предположил журналист издания Эллиотт Фридман. Также он заявил, что НХЛ после этого рассчитывает увеличить результативность на 50%.
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