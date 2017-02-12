Генменеджеры НХЛ обсудят изменение правил офсайда для повышения результативности
Генеральные менеджеры клубов НХЛ собираются обсудить изменение правил офсайда с целью повышения результативности, сообщает Sportsnet.
Встреча состоится в следующем месяце.
«Я думаю, у возможности изменения правил офсайда есть большая поддержка», — предположил журналист издания Эллиотт Фридман. Также он заявил, что НХЛ после этого рассчитывает увеличить результативность на 50%.
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