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12 февраля 2017, 12:51 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь «Оттавы» Андерсон признан первой звездой дня НХЛ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вратарь «Оттавы» Крейг Андерсон признан первой звездой дня Национальной хоккейной лиги.

В матче против Нью-Йорк Айлендерс хоккеист сыграл на ноль. Увеличить
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В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Андерсон сыграл на ноль и помог своей команде победить со счетом 3:0, отразив 33 броска.

Второй звездой дня назван вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 32 броска в матче против «Колорадо», что помогло его команде победить со счетом 4:2, а ему одержать 400-ю победу в НХЛ. Тройку лучших замкнул нападающий «Сент-Луиса» Патрик Берглунд, оформивший свой первый хет-трик в НХЛ в матче против «Монреаля» (4:2).

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