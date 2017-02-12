Вратарь «Оттавы» Андерсон признан первой звездой дня НХЛ

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В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Андерсон сыграл на ноль и помог своей команде победить со счетом 3:0, отразив 33 броска.