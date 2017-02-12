Вратарь «Оттавы» Андерсон признан первой звездой дня НХЛ
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вратарь «Оттавы» Крейг Андерсон признан первой звездой дня Национальной хоккейной лиги.
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В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Андерсон сыграл на ноль и помог своей команде победить со счетом 3:0, отразив 33 броска.
Второй звездой дня назван вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 32 броска в матче против «Колорадо», что помогло его команде победить со счетом 4:2, а ему одержать 400-ю победу в НХЛ. Тройку лучших замкнул нападающий «Сент-Луиса» Патрик Берглунд, оформивший свой первый
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