«Надел неправильные носки и отморозил ноги». Как живется хоккейным судьям

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Известный хоккейный арбитр Грег Деворски приоткрывает дверь в судейский мир и пытается объяснить, в чем заключается его основная задача на льду.

Грег Деворски не мог сдержать слез, когда заперся у себя в комнате.

Дорога из Сент-Джейкобса до Гуэлфа растягивается всего на 18 миль, но одним вечером 1986 года эта поездка показалась целой вечностью. Вечностью, которая оставляла один на один с тяжелыми мыслями и сомнениями в собственных силах после, казалось бы, обычного детского хоккейного матча.

Чем жестче становилась игра, тем больше штрафов выписывал молодой судья. И чем чаще он свистел, тем злее и агрессивнее становились родители. Он кричали на 17-летнего арбитра, оскорбляли его на протяжении всей игры и даже после окончания матча.

— Я принял это близко к сердцу, — вспоминает Деворски 30 лет спустя. — По дороге домой я много раз спрашивал себя, где я допустил ошибку, что сделал не так? Я действительно засомневался в себе. Помню, как вошел в дом через заднюю дверь. Мама и папа ждали меня на кухне. Они поинтересовались, как прошла игра, но я не проронил ни слова.



Я направился прямиком в свою комнату. Через какое-то время вошел отец. Я рыдал на своей кровати, все еще пытаясь понять, что же я сделал неправильно. Папа посмотрел на меня и сказал: «Эй, это только начало. Будут вечера и похуже этого».

С этими словами легенда судейского цеха Онтарио Билл Деворски закрыл за собой дверь.

Грег Деворски был поражен. Отец не проявил ни капельки сочувствия. Но лишь с годами Грег осознал, что это был первый опыт того будущего, которое его ждало. Будущей карьеры уважаемого лайнсмена Национальной хоккейной лиги.

— Я тогда надеялся на «объятие или хотя бы дружеское похлопывание по плечу», — улыбается 47-летний Деворски. — Но теперь я прекрасно понимаю, что он имел в виду. И он был прав. Это был лишь первый шаг. И дружеские похлопывания по плечу — не самая распространенная реакция в нашем деле. И если я действительно решился выбрать этот путь, то должен был быть готовым к критике не только от старших коллег, но и от фанатов и любого человека, имеющего отношение к игре.



Отец преподал мне важный урок. Но еще важнее, что он всегда был рядом и всегда был готов подставить плечо.

Деворски уже самому давно не занимать опыта. Он проводит в НХЛ уже 23-й год. На его счету уже более полутора тысячи матчей в лиге.

Для судей не бывает смен по ходу игр — 60 минут на льду, а иногда и дольше. Именно поэтому для них так важна подготовка к игре.

У Деворски уже давно сложился свой распорядок.

Он предпочитает прибывать на игру за день до матча и ночевать в отеле. Затем следует завтрак, обычно с другими арбитрами матча, после чего начинается часовая разминка.

— Без серьезных нагрузок, просто разогреть свое тело, — объясняет Грег. — В основном упражнения на растяжку.

Потом намечен совместный ланч, за которым судьи обсуждают предстоящую встречу и разбирают различные нюансы.

— Вспоминаем, что произошло по ходу последнего матча между этими командами. Должны быть готовыми к тому, что игра может принять неприятный характер.

Чистый разум и подготовленное тело — времена, когда судьи могли позволить себе на ланч пасту с пивом, давно прошли.

— Да, это уже в прошлом, — улыбается Грег. — Теперь все отдают предпочтение курице. Коллеги следят за своим состоянием очень пристально.

После второго перекуса Деворски возвращается в свой номер. Настало время самого важного дела: короткого сна.

— Некоторые предпочитают пойти на прогулку. У каждого свои варианты. Но могу биться об заклад, что каждый выкраивает для сна хотя бы полчасика.

Где-то за 90 минут до стартового вбрасывания Деворски и его бригада прибывают на арену. И вновь растяжка, разогрев на велотренажере и очередной подробный разбор соперников.

— Перед матчем разминка просто обязательна, — говорит судья. — Нужно разогнать кровь по телу, разогреться, размять мышцы.

— Нынче игра стала очень быстрой. И скорости продолжают расти с каждым годом. Ради тебя никто не будет притормаживать. Так что нужно держать себя в отличной форме, — говорит арбитр Стив Козари.

Пока Деворски и другие разминают свои тела, они не забывают вновь пройтись по командам: «Я обязан понимать, с кем имею дело. Должен понимать, какой уровень дозволенности я могу допустить на льду».

За столько лет в игре Деворски повидал многое. И он научился разряжать ситуацию, спускать ее на тормозах, но иногда и позволять соперникам выяснить отношения на кулаках.

— Много зависит от того, кто дерется, — объясняет арбитр. — И ты должен понимать, что привело к драке. Это следствие каких-то событий еще из прошлого матча? Или недопонимание случилось только сейчас? Если соперники явно неравны, то нужно расцепить их как можно быстрее. Ты должен уметь просчитывать ситуацию, быстро реагировать.



С годами я научился правильно общаться с хоккеистами. Они уже сами начинают понимать, что арбитры приближаются и пора прекращать буянить.

Деворски признается, что ему самому после матчей успокоиться далеко не просто. Никто не допускается в судейскую раньше, чем через 10 минут после окончания матча. Судьям нужно хоть немного перевести дух.

После матчей арбитры зачастую отправляются куда-то пропустить по кружечке пива, но Деворски признается, что иногда ему тяжело заснуть до двух часов ночи.

Отношения между судьями и хоккеистами похожи на отношения между адвокатом и клиентом. Так что Грег не собирается рассказывать подробности общения с игроками. Нужно соблюдать чужие интересы. Но он отмечает, что качественная работа вызывает только взаимное уважение.

— Конечно, иногда случаются какие-то разногласия, но обычно наши приватные диалоги не длятся долго. И все споры остаются на льду. Иногда эмоции могут взять верх. Но именно в этих моментах огромную роль играет опыт арбитра и хоккеиста.



Я работаю в НХЛ уже больше 20 лет. Многие игроки уже стали тренерами или менеджерами. У многих уже играют дети. И это вызывает лишь большое взаимоуважение. Они прекрасно знают меня, мои способности и требования. Как и я их. Иногда это очень помогает в общении с их детьми.



Но уважение должно быть взаимным. Я должен завоевать подобное отношение. А сделать я это могу, только честно и хорошо выполняя свою работу.

Из-за столь известного отца завоевать уважение окружающих на заре своей карьеры Грегу было очень непросто.

Билл Деворски, который скончался 25 ноября 2015 года в возрасте 85 лет, 35 лет судил игры Хоккейной ассоциации Онтарио, заслужив репутации сурового, но справедливого арбитра. В 1949-м он стоял у истоков Ассоциации хоккейных арбитров Гельфа, в которую в разное время входили такие известные судьи, как Джордж Эшли, Уилл Норрис, Рэй Скапинелло, Кен Бодендистел, Билл Макрири, Рон Эсселтайн и многие другие.

В этот список входят Грег Деворски и его старший брат, Пол, на счету которого 1594 матчей в Национальной хоккейной лиге и успешная 26-летняя карьера, которая завершилась в 2015 году.

— Я знаю, что он всегда нами гордился, — говорит Пол Деворски о своем отце.

Их отец был настолько уважаем в хоккейных кругах, что из-за этого братьям пришлось столкнуться с огульной критикой.

— Пол и я через многое прошли. Мы многого наслышались: «Пол и Грег попали в НХЛ только благодаря своему старику».



Во-первых, могу уверить, что в НХЛ не приглашают людей, которые могут облажаться. Во-вторых, не буду спорить, что отец открыл для нас с братом двери в судейский мир. Но, переступив порог, мы должны были доказать все сами.

Изначально Грег хотел стать полевым игроком. Но вскоре понял, что этот путь не для него.

— Так я оказался в судействе. Просто для того, чтобы не сидеть без дела. Изначально это казалось временным занятием. Мне было всего 15 лет.



Я даже не мечтал о попадании в НХЛ. Просто хотел попробовать, как мне удастся с этим справиться.

Отсудив год в Гельфе, Деворски поступил звонок от Норриса, бывшего лайнсмена НХЛ, который к тому времени уже трудился на Ассоциацию хоккейных арбитров Гельфа. Он предложил молодому человеку попробовать посудить матчи по всей провинции Онтарио. Тогда и пригодилось игровое прошлое Грега, который выделялся хорошим катанием и отличным пониманием игры.

Деворски-младший прошел через все уровни: детский хоккей, юниорская лига, Американская хоккейная лига… В АХЛ он попал, когда ему было всего 22 года.

Летом 1993-го случилось то, чего так долго ждала все семья — поступило предложение из НХЛ. В том же году к лиге присоединились «Флорида» и «Анахайм», а еще чуть раньше в НХЛ попали «Сан-Хосе», «Оттава» и «Тампа». Так что календарь регулярного сезона разросся до 1092 матчей.

— Не скрою, меня посещали подобные мысли, но я и представить не мог, что попаду в НХЛ так рано, — признается Деворски. — Конечно, большую роль в моем приглашении сыграло расширение лиги. Занятно вспоминать то время, ведь это произошло почти четверть века назад, а мне до сих пор кажется, будто все случилось только вчера.

Хоккей претерпел множество изменений с тех временем. Но для судей одно осталось неизменным — как и раньше, они сами следят за собой.

Нынче игроки просто бросают свою форму в раздевалке, а за все остальное отвечает специальный персонал. Деворски должен делать все лично.

— Мы сами таскаем баулы с формой, сами следим за ней. В общем, она всегда с нами. В этом плане хоккеистам, конечно, проще. Им не надо забивать голову после матчей вопросами ухода за экипировкой.



К примеру, где ее постирать? Ведь после матча она может источать не самый лучший аромат. Далеко не во всех отелях есть прачечная. Так что иногда самому приходится вооружаться мылом и располагаться в ванной. А потом нужно это все еще где-то развесить.



Знаете, иногда так устаю после матчей… что даже не меняю белье. Просто иду в душ и мою белье вместе с телом. Признаю, не оптимальное решение, но одежда хоть чуть освежена и уже не источает былой аромат.



Иногда на мои игры заезжает кто-то из семьи. И тогда они удивляются: «Как ты можешь так жить?»



Но я уже привык. Даже не замечаю этого. Это хоккей.

И это лишь одна из проблем. А как же постоянные переезды?

Деворски, который живет в городе Китченер, провинция Онтарио, подсчитал, что среднестатистический выезд растягивается на 5 дней, но его может не быть дома и по 9−10 суток.

Арбитры НХЛ знают расписание своих матчей максимум на шесть недель вперед. Ближе к концу сезона эта цифра может сократиться до двух недель.

Деворски отмечает, что лайнсменам иногда делают небольшие поблажки — стараются почаще назначать на матчи поближе к дому. Так что по ходу сезона Грег может получить по несколько назначений в Торонто, Баффало или Детройт — города, куда добраться не так сложно.

— Иногда мне удается провести дома 3−4 дня между поездками, — рассказывает Деворски. — Иногда даже получаю назначения на матч, на которой мне можно добраться просто на машине. Однако рассчитывать больше, чем на четыре дня перерыва, не приходится. Правда, я не беру в расчет Матч звезд.

У главных арбитров и лайнсменов свои расписания. Редко когда одна и та же бригада работает вместе пару матчей подряд. И Деворски признает, что эти постоянные переезды — самая тяжелая и изматывающая часть его работы.

— Я люблю путешествовать один. Иногда приятно иметь рядом компаньона, но ты привыкаешь к одиночным переездам. Ведь тогда проще построить распорядок дня.

Также Деворски отмечает, что эти переезды позволили ему исколесить всю Северную Америку, узнать страну. И ему это очень нравилось на заре карьеры. Но теперь они же отрывают его от семьи: от жены Тамары и дочерей — Рэйчел и Даниэллы.

— Когда я только попал в НХЛ, то у меня еще не было семьи. Так что изначально недельные отлучки не были для меня проблемой. Только с годами я понял, как много важных моментов в жизни семьи я упустил. Ведь в те времена мобильные технологии не были так развиты.



Наши дочери уже повзрослели. А я научился ценить те минуты, что могу провести дома. Особенно летом. Моя жена, еще только когда мы познакомились, понимала, с кем имеет дело, понимала особенности моей профессии. И она всегда была моим крепким тылом, ведь на ней держался весь дом, заслуга в воспитании наших детей на 80 процентов ее.

Дебют Деворски в НХЛ состоялся 9 октября 1993 года и пришелся на игру между «Флоридой» и «Тампой». Он работал в одной бригаде с Дени Морелем и Бобом Ходжесом на глазах у 27-тысячно толпы.

А на четвертую игру в карьере он попал в одну бригаду со старшим братом.

Пол, который на 11 лет старше, был жестким защитником и капитаном юниорской команды «Гельф», которая в 1978 году выиграла местный чемпионат.

— В детстве я любил смотреть за играми Пола. Так я и влюбился в эту игру. Каждую пятницу и воскресенье я не мог дождаться, когда же мы отправимся на каток.

Еще одним ярким воспоминанием для Грега остается назначение на матч на открытом воздухе в Эдмонтоне в 2003 году.

— К тому моменту я уже 10 лет отработал в НХЛ, но и мечтать не мог, что меня назначат на такой матч. Были куда более опытные и достойные кандидаты. Так что, когда я увидел расписание, то просто потерял дар речи.

Игра оказалась непростым испытанием: промерзшие раздевалки, плохой лед, замерзшие свистки и даже обморожения.

— Я надел неправильные носки, так что отморозил ноги. После этого у меня ушло несколько дней, чтобы прийти в норму.

На международную арену Деворски впервые попал в 2004 году, когда был приглашен обслуживать матчи Кубка мира. Через десять лет он принял участие в не менее грандиозном событии — Олимпиаде в Сочи.

— Уровень хоккея был великолепным. И мне посчастливилось получить назначение на финал. Это был хороший матч, но больше всего на том турнире мне запомнился полуфинал между Канадой и США. Потрясающее зрелище.

Также Деворски работал на финальных сериях Кубка Стэнли в 2006 и 2010 годах. И он прекрасно запомнил атмосферу тех противостояний.

— Страшное напряжение. Каждый момент имел значение. Каждое вбрасывание, каждый свисток. Я уже хорошо знал всех игроков. Иногда с хоккеистами можно переброситься парочкой фраз или шуток в перерыве на рекламу. Но в те разы об этом не было и речи. Все предельно серьезно. Каждый выполнял свою работу.

В начале 2017 года Деворски отработал второй матч на открытом воздухе в своей карьере. Приятная погода и присутствие семьи на арене сделало этот матч гораздо более приятным воспоминанием, нежели мучения в Эдмонтоне в 2003-м. В том сезоне он разделил с семьей еще одно важное событие: 19 ноября 2016 года Грег отсудил 1500-й матч в НХЛ, в честь чего перед началом встречи в Баффало была устроена торжественная церемония.

— Я даже был немного удивлен: «В честь чего такой праздник?» Пришлось убеждать себя: «Сконцентрируйся на игре». Конечно, было очень приятно, но я понимал, ради чего, в первую очередь, все собрались — на кону стояли два очка.

Никогда хоккеисты НХЛ не были быстрее, больше и сильнее, чем сейчас. Это, вкупе с изменениями в правилах, привело к возрастанию скоростей. Так что теперь хоккейным арбитрам нужно двигаться и думать гораздо быстрее, чем раньше.

Деворски признает, что введение дополнительных видеопросмотров, в частности для определения офсайда или атаки на вратаря, помогает арбитрам.

— Я не вижу в этом ничего плохого. Ведь все хотят, чтобы голы забивались справедливо.



Однако мне не нравится, как этими правилами стараются манипулировать тренеры. Но так случается всегда, когда происходят какие-то изменения. Все пытаются использовать их в своих интересах.

Существует еще одно мнение: с введением дополнительных видеоповторов арбитры больше полагаются на технику, так как их ошибки могут быть исправлены.

— Чушь. Я никогда не буду допускать ошибку, так как уверен, что мне сойдет это с рук. Меня судят по моей работе. И я не хочу, чтобы обо мне думали именно так.



Мы стараемся делать свою работу максимально хорошо. И так было всегда. Сейчас лига прибегла к помощи современных технологий, которые призваны помочь нам. Так что было бы просто глупо не использовать эту возможность.

Но технологии не могут сделать всю работу за тебя.

— Самая главная задача арбитра — контролировать ход игры, не позволять эмоциям выйти на первый план. Пусть хоккеисты иногда толкаются — пусть выпустят пар. Нужно всегда уметь правильно оценивать ситуацию. А не просто работать от свистка до свистка.

Да, работа хоккейным арбитром имеет свои плюсы и минусы. Ты встречаешь много интересных людей, путешествуешь по всему миру… Но она отнимает огромное количество физических и моральных сил. И не сказать, что это самый благодарный труд на свете. Когда кто-то в последний раз просил автографа у арбитра?

Но Деворски признается, что до сих пор с особым трепетом выходит на лед. Игра — это ни с чем несравнимое ощущение, прилив адреналина.

— Перед каждой игрой у меня немного дрожат колени. Но я понимаю, что не могу без этого. Если эти ощущения уйдут, то, наверное, настанет время двигаться дальше.